Ciudad Obregón

Cruz Roja de Cajeme invita a donar medicamentos

El coordinador de socorros informó que, los fármacos son entregados de manera gratuita a quien los necesite, siempre y cuando presente una receta

Ene. 23, 2026
La Delegación de Cruz Roja en el municipio de Cajeme mantiene activa su campaña de donación de medicamento, por lo que, invitan a la ciudadanía a aportar cualquier fármaco que ya no necesiten, o bien, acudir a solicitar alguno.

"La dinámica es la siguiente: las personas traen medicamento que no necesitan y lo entregan aquí en farmacia. El personal se encarga de revisarlo y clasificarlo, checar caducidades y que estén en buenas condiciones", detalló Alejandro Borbón Sandoval.

imagen-cuerpo

El coordinador de socorros de la Benemérita Institución señaló que los antibióticos, analgésicos y tratamientos para enfermedades crónicas son los que se agotan primero.

"Hay medicamentos precisamente para enfermedades crónicas que se donan muy poco; el antihipertensivo, por ejemplo, a veces hace mucha falta", mencionó. "Los antibióticos salen muy rápido; sí llegan, pero, así como llegan se van, igual que lo que es analgésico y antiinflamatorio", agregó.

Borbón Sandoval dijo que, para poder solicitar un medicamento en la farmacia, es necesario acudir con receta, en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde.

"Si el medicamento se encuentra, nosotros se lo regalamos a las personas, no tiene ningún costo", enfatizó el coordinador de socorros, quien además, dijo que están recibiendo donativos las 24 horas del día.

“Todos cooperan con lo mucho o con lo poquito, pero siempre están trayendo. Normalmente es algo de ayuda para que el paciente inicie su tratamiento y, conforme avanza, ya pueda conseguir lo que le falta”, concluyó Borbón Sandoval.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

