Van por nuevos alumnos en Conalep Obregón

El área de vinculación de la preparatoria promociona las tres carreras técnicas entre los alumnos de secundaria

Ene. 23, 2026
Se tienen alrededor de mil 500 estudiantes matriculados y se espera que el siguiente ciclo cerca de una tercera parte sea de nuevo ingreso
En busca de matricular a cerca de 400 alumnos de nuevo ingreso para el siguiente ciclo, el Conalep Obregón promociona las carreras del plantel en las secundarias, además que recibirá a los alumnos que estén próximos a egresar de nivel básico para que conozcan la escuela si lo solicitan.

Griselda López Martínez, directora del plantel, dijo que este ciclo egresan 361 alumnos del Conalep Obregón y la idea es ofertar ese número de espacios, así como otros que estarán disponibles, para el siguiente ciclo.

Para ello, ya se encuentran en labores de promoción, con lo que pretenden que los jóvenes interesados conozcan las tres carreras técnicas que se ofertan en Obregón y que los acredita con un título de profesionales técnicos.  

Oferta educativa y requisitos especiales

“Si tenemos visitas guiadas si vienen los alumnos, además, también el área de vinculación es la encargada de visitar a los alumnos que van a salir”, detalló.

Las carreras de Mecatrónica y Electrónica se abren junto con Prepa Sonora, mientras que la de Enfermería tiene un proceso especial, esto debido a que el número de espacios es más limitado por los espacios clínicos que requieren los alumnos para cursar sus estudios.

Los estudiantes que están próximos a salir de la secundaria se encuentran en proceso de elegir la preparatoria a la que asistirán, por ello es que autoridades educativas recomiendan a los padres de familia acompañar a sus hijos en la elección.

