Brecha digital afecta adultos mayores en Cajeme

La falta de correo electrónico entre los adultos mayores es uno de los principales obstáculos para que procedan desde un inicio las quejas que presentan ante la oficina de enlace de la Condusef en Cajeme, al tratarse de un requisito indispensable para el seguimiento digital de los trámites.

Pedro Chávez Becerra, subdirector de la Oficina de Orientación Financiera y enlace de la Condusef en Cajeme, explicó que la mayoría de la gente que acude a presentar quejas son adultos mayores y una de las principales causas por las que no proceden desde un inicio es porque se ven afectados por la brecha digital.

En esos casos, se pide que algún hijo o nieto preste su cuenta para dar seguimiento a la queja o que les creen un correo familiar en el que las personas de la tercera edad puedan estar en comunicación con la Condusef apoyados por sus familiares.

"Hay quienes por falta de requisitos que pedimos no puede proceder, entonces les pedimos que se los haga algún hijo o que nos lo preste su hijo, su nieto, para que llegue por ahí la información, porque aquí se pone la queja, se manda a Hermosillo y todo llega ya al correo".

DIFERENCIACIÓN DE CASOS ENTRE CONDUSEF Y PROFECO

Aun así, dijo que alrededor del 60 al 70 por ciento de la gente que llega, sí logra poner la queja y se le da el debido seguimiento, mientras que al resto se les orienta para que puedan cumplir con los requisitos que se piden y regresan después.

Entre el 30 y el 40 por ciento restante que no se puede poner la queja, también hay casos que le competen a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), por lo que se les orienta para que se comuniquen a esa dependencia federal.

Por lo general, los casos que tienen que ver con la Profeco son aquellos que se refieren a los productos, garantías, fallas, entre otros, mientras que los de la Condusef son cargos no reconocidos en las tarjetas de crédito o débito, cobros indebidos, errores con la banca, entre otros.