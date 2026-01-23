Busca INE motivar a jóvenes a sacar credencial de primera vez

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Por ser el grupo de edades de entre los 18 y 19 años el más apático en cuanto a la tramitación de su credencial para votar y viendo hacia el 2027, que será un año de elecciones intermedias en México, es que el INE a través del Registro Federal de Electores (RFE) está buscando la manera de motivar a este segmento de jóvenes para que obtengan su plástico por primera vez, manifestó Verónica Cruz Ríos.

La idea es que puedan tener la credencial, que es la identificación oficial por excelencia, pero también puedan participar en la vida política del país, hizo ver la vocal ejecutiva del Registro Federal de Electores en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con asiento en Cajeme.

Mencionó que actualmente se lleva a cabo la campaña de actualización permanente, en la cual se ha realizado una modificación al calendario del módulo móvil, que regularmente acude a las comisarías y delegaciones de Cajeme, para que los días viernes acuda a las diversas universidades del municipio, en la búsqueda de poder llegar a las conciencias de los jóvenes.

El equipo del RFE que acudirá a las instituciones de educación superior dará una vuelta completa a estas, de manera que acudirá a una de ellas y posteriormente volverá para hacer la entrega de las credenciales anteriormente tramitadas.

Así, el viernes 30 estará en el Itson Centro; el 13 de febrero irá al campus Náinari; posteriormente, el 20 de febrero estará en el Itesca, para volver el 13 de marzo. Y posteriormente se programarán visitas a otros centros universitarios enclavados en el municipio, indicó.

Los jóvenes interesados en tener su INE deberán acudir, tanto al módulo que irá a las instituciones educativas, como al permanente situado en calle Chihuahua entre Hidalgo y Guerrero, llevando consigo su acta de nacimiento original, un comprobante de domicilio que puede ser la credencial escolar con refrendo actual, pasaporte vigente o una constancia de estudios con fotografía, actualizada.

Para concluir, mencionó que el próximo lunes 2 de febrero será inhábil para la institución, en sustitución del 5, en el que se conmemora un aniversario de la promulgación de la Constitución Política, por lo que los módulos no laborarán ese día.