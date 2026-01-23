  • 24° C
Somos MX realizará Afiliatón en Cajeme

La jornada en busca de sumar a más militantes para la nueva fuerza política en proceso de formación será este domingo

Ene. 23, 2026
Con el propósito de lograr sumar a nuevos militantes para Somos MX, la nueva fuerza política en proceso de constitución, este domingo 25 de enero se llevará a cabo en el Parque de los Pioneros en Ciudad Obregón una jornada de afiliación denominada Afiliatón, a la cual se espera importante afluencia de cajemenses, reveló Fernando Castañeda Rodríguez.

El miembro del equipo coordinador de Somos MX en Cajeme mencionó que la cita es en el Parque de los Pioneros, en calle Yaqui entre Durango y Zacatecas, de las 2:00 a las 6:30 p.m.

Expresó el entrevistado que la idea es acercarse cada vez más al mínimo exigido por la Ley Electoral de México, de lograr tener por lo menos 256 mil 130 afiliados para el 28 de febrero, aunque la meta del movimiento, que busca poder contender como partido político nacional en las elecciones del próximo año, es de conseguir 400 mil.

Por ello, hizo la invitación a todos los interesados para que acudan al lugar en mención, llevando consigo su INE actualizada, que es el único requisito para ser validados y sumados a la causa.

Expresó que, para poder hacer el registro de los ciudadanos participantes, el grupo de ciudadanos que son los promotores en la localidad tienen en sus teléfonos una aplicación que les instaló personal del INE, con la que se les estará registrando.

Además, cualquier ciudadano puede hacer la autoafiliación, que consiste en descargar desde Play Store o App Store la aplicación "Apoyo ciudadano INE", permitiendo el acceso a la cámara mientras la usa, generando un código de activación, tomando foto de reverso de la INE, ingresando el correo dos veces y escribiendo el código Captcha y con el código de activación que les llegue al correo se completará el registro.

Finalmente, dijo que ese mismo domingo se buscará concretar varias asambleas más en distintas partes del país.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

