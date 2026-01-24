  • 24° C
Lluvias no dejan afectaciones graves en Cajeme

Protección Civil pide a los ciudadanos ser cautelosos, pues se esperan más precipitaciones

Ene. 24, 2026
La tarde de este 24 de enero nuevamente se registraron precipitaciones en el municipio de Cajeme, acompañadas de rayos y truenos, lo que dejó inundaciones y encharcamientos en algunas zonas del casco urbano y rural. El coordinador de Protección Civil Municipal, Francisco Mendoza Calderón, dio a conocer que no se registraron incidentes graves, pero se atendieron reportes de dos árboles caídos y un poste.

El paso a desnivel de la calle 200 fue cerrado de manera temporal para evitar posibles incidentes, mientras se desfogó por la acumulación de agua, como suele suceder cuando se registran lluvias de este tipo en la zona urbana del municipio.

Residentes de la colonia Benito Juárez reportaron algunas vialidades inundadas, al igual que sucedió en la comisaría de Esperanza, donde habitantes dieron a conocer que vialidades de terracería se encharcaron con las precipitaciones.

Tal es el caso de la calle Hermanos Talamante, la cual quedó "intransitable" a decir de algunos residentes de esta zona.

SIGUEN PRONÓSTICOS

El coordinador de Protección Civil dio a conocer que siguen los pronósticos de lluvia para el 25 de enero, aunque se espera que las precipitaciones sean menores que las de ayer.

Recomendó a la ciudadanía tener cuidado al salir a las calles y evitarlo en la medida de lo posible. Asimismo, resaltó la importancia de cuidar principalmente a niños y adultos mayores, por el frío y las precipitaciones, al ser población vulnerable.

Cualquier situación de emergencia debe ser reportada al número telefónico 911 para que se tomen acciones por parte de las corporaciones encargadas de garantizar seguridad.

Francisco Mendoza pidió a la ciudadanía mantenerse informada por medio de páginas web oficiales del gobierno sobre cualquier actualización.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

