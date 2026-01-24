  • 24° C
Ciudad Obregón

Se espera que la ampliacón quede concretada antes de la Semana Santa 2026

Ene. 24, 2026
Reforestarán estacionamiento de Laguna Gym

El estacionamiento del gimnasio de la Laguna del Náinari que se encuentra en proceso de ampliación será reforestado con el fin de reponer los árboles que tuvieron que ser retirados, informó el titular de la Promotora Inmobiliaria, Juan Salguero.

Adelantó que se analiza actualmente la posibilidad de implementar un proyecto que consiste en la plantación de árboles en los alrededores, mismos que deberán ser preferentemente ejemplares de especies endémicas de la región, para que el clima les favorezca y a su vez las raíces no afecten el pavimento.

"Si se va a reforestar, no tanto con árboles de esa magnitud porque revientan la banqueta, pero se está viendo la posibilidad de reforestar los alrededores e incluso poner una especie de macetero paralelo a la calle" dijo.

Asimismo, Juan Salguero dio a conocer que en los próximos días se llevará a cabo una reunión con los encargados de la obra para conocer el avance que lleva la ampliación del estacionamiento.

En la zona se puede observar que ya se trabajó en relación a la terracería. Se espera que este espacio quede concluido para antes de Semana Santa, así como la construcción de un auditorio al aire libre de la Laguna; ambas forman parte del proyecto denominado Complejo Laguna de Náinari.

El estacionamiento pasará de tener disponibles 25 cajones a 105, lo que facilitará el acceso tanto a quienes acuden al gimnasio de la también llamada Novia de Cajeme.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

