Se convertirían en chatarra miles de autos "chocolate"

En el estado de Sonora existe el riesgo de que miles de autos "chocolate" de modelos atrasados que se quedaron sin regularizar puedan convertirse en chatarra por no haber podido sus poseedores inscribirlos ante la falta de documentos oficiales, luego de que al cierre de 2025 concluyera el decreto que puso en marcha el expresidente Andrés Manuel López Obrador, advirtió el presidente nacional de Sippafa AC, Fidel Lugo Ayala.

El entrevistado hizo saber que muchos de esos vehículos se encuentran circulando aún en las calles, pero una gran parte de estos están "embancados", por haber sufrido algún desperfecto y por ahora, sus propietarios no tienen pensado repararlos, pues al concluir el decreto, tienen temor de no poder conseguir su legalización, pues por las condiciones en que se encuentran, nunca llegarían a la frontera para ser importados legalmente.

Y es que algunos éstos sólo cuentan con un documento del momento en que los compraron, el llamado bill of sale, pero, aunque en otras entidades sí se le reconoció como documento válido para regularizarlos, en Sonora no fue así, de tal manera que esas unidades quedaron sin poder ser registradas, comentó.

BUSCARÁN CLARIFICAR INFORMACIÓN

Por otra parte, Lugo Ayala hizo mención a que, para evitar confusiones en cuanto a las declaraciones vertidas recientemente por el gobierno federal en el tema de los autos "chocolate" que quedaron pendientes de regularizar y que se clarifique dicha información, las distintas organizaciones de defensa del patrimonio familiar con oficinas en Sonora buscarán una audiencia con el gobernador Alfonso Durazo, para pedirle que sea su interlocutor ante la presidenta Claudia Sheinbaum y funcionarios de su administración, expresó.

El presidente nacional de Sippafa AC manifestó que, en una reciente Mañanera, la presidenta de la República dijo que los poseedores de unidades de procedencia extranjera que ingresaron al país durante 2025 aún tenían oportunidad de regularizarlas, pero no se sabe a través de qué programa sería esto, y por eso es que se tratará de obtener mayor claridad para transmitirla a sus afiliados.