Venden chocolates por Fátima

Con la venta de chocolates americanos, que es la nueva actividad que está desarrollando la familia de la niña Fátima Lucía Espinoza Vaquera, se trata de sufragar una parte del costo de las tres terapias que cada mes debe recibir la pequeña con miras a su recuperación total y cuyos altos costos afectan la economía familiar, mencionó su padre, Ramsés Espinoza Reynaga.

El entrevistado manifestó que esta actividad la comenzaron recientemente, y con ello buscan proveer recursos que lleguen poco a poco, para conseguir que la niña se siga recuperando de las secuelas posteriores a la cirugía de corazón que se le practicó para corregir un defecto congénito.

Los chocolates, dijo, cuestan 30 pesos la pieza o dos por 50 pesos, y quienes gusten apoyar pueden comunicarse al whats app 6441712882, ya sea para adquirir varias piezas o bien, si alguien tiene algún establecimiento como una tiendita de abarrotes o dulcería y gusta sumarse a la causa poniéndolos a la venta, se les pueden llevar a domicilio.

Mencionó que las cajas son de 60 piezas cada una, y llevan la fotografía de Fátima, además que traen un tríptico con toda la información acerca del proceso que la pequeña ha llevado desde su nacimiento hasta los últimos tratamientos que ha llevado a raíz de la trombosis cerebral que sufrió nos meses posteriores a la cirugía de corazón.

Anteriormente, Fátima Lucía llevaba tres terapias cada mes, siendo estas la física y la de lenguaje (por la trombosis, que le dejó secuelas en el área del habla), y a estas se le sumó ahora la de tipo cognitiva-conductual, y entre las tres conllevan un costo de 13 mil pesos mensuales, y es por ello que se tiene que recurrir al apoyo de la ciudadanía para seguir adelantes, expresó.

Reveló que continúan con la venta de frijol mayocoba en paquetes de tres kilos por 115 pesos, además que siguen recibiendo donativos en efectivo de cualquier cantidad, en la tarjeta de Banamex número 5204 1604 0024 1498. Para empresas, se cuenta con recibos deducibles de impuestos, agregó.