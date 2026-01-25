Se preparan ambulantes de Cajeme para San Valentín

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Los ambulantes del centro se preparan para pintar de rojo el primer cuadro de la ciudad por las ventas de artículos como peluches, arreglos, flores y tazas del día del amor y la amistad, lo que representa un repunte en sus ventas y un alivio luego de la cuesta de enero, informó el presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes y Semifijos adheridos a la CTM en Cajeme, Manuel Montaño Gutiérrez.

El dirigente de la organización dijo que los agremiados ya se preparan con la compra de los artículos que traen desde el centro y sur del país, aunque también hay entre ellos artesanos que compran las tazas y les pintan o rotulan inscripciones relacionadas con la fecha conmemorativa.

Impacto económico en los vendedores ambulantes

"Ya se está preparando la gente para el tema del 14 de febrero con las flores, el adorno, regalos, que tienen que ver con esa fecha como son los gorros, los dulces, las famosas tazas, entre otras cosas".

Los comerciantes que traen productos a Cajeme y se preparan con tiempo, tienen repuntes de hasta un 30 por ciento en las ventas, lo que es positivo tomando en cuenta que enero es "un mes flojo", además que la venta cae significativamente hasta el día de las madres.

"A los que venden les va muy bien, no es la totalidad de la organización, ahorita hay que ver quienes van a levantar la mano para vender, porque sí es una buena fecha".

Montaño Gutiérrez reveló que esta festividad no representa el reto de que llegue gente de fuera a vender productos en los espacios de Cajeme, como sucede con otras fechas en las que llegan a vender flores u otros artículos.