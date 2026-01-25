  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 25 De Enero Del 2026
Ciudad Obregón

Sutsac apoya economía de empleados del Ayuntamiento

Implementa un programa de financiamiento para el trámite de placas vehiculares y licencias de conducir

Ene. 25, 2026
El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Cajeme (Sutsac) dio a conocer que implementó el programa de financiamiento para el trámite de placas vehiculares y licencias de conducir, con el objetivo de dar cumplimiento a los acuerdos que se hicieron en el convenio de este año y para ayudar a la economía de los afiliados.

La Secretaria General, Matilde Lemus Fierros, explicó que se utilizará un esquema de trabajo de pago directo en la nómina. Detalló que, de acuerdo con la Cláusula Trigésima Quinta del convenio vigente, el Ayuntamiento de Cajeme y el Sindicato han formalizado este esquema de previsión social bajo distintos lineamientos.

El primero de ellos es que el costo de las placas será financiado para ser liquidado en 12 quincenas, también se permitirá un solo trámite por trabajador, el cual puede ser a nombre propio o de su cónyuge. Los interesados tienen hasta el día 31 de mayo para realizar el trámite de placas bajo esta modalidad.

Lemus Fierros mencionó que para hacer válido el apoyo, los afiliados al sindicato deberán documentar el trámite y su pago correspondiente ante la Oficialía Mayor.

Cabe señalar que el programa no solo cubre la revalidación de placas, sino también la expedición o renovación de la licencia de conducir, cuyos costos actualizados ya se encuentran disponibles para consulta en las oficinas sindicales.

Los trabajadores interesados en aprovechar este financiamiento pueden acudir directamente a las oficinas del Sutsac o comunicarse al teléfono 644 417 99 28.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

