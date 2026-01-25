Toman precauciones en Yécora por nevadas

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Ante las condiciones climatológicas que se viven en el municipio desde el pasado sábado 24 de enero, el Ayuntamiento de Yécora emitió una serie de recomendaciones preventivas a la población, debido a la posible presencia de nieve o congelamiento en tramos carreteros, lo que podría representar un riesgo para automovilistas.

Entre las medidas sugeridas se encuentra conducir a baja velocidad, mantener distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas, frenados repentinos o rebasar innecesariamente. Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a revisar el estado de sus vehículos, principalmente frenos, llantas y luces, antes de realizar traslados.

La autoridad municipal también recomendó evitar viajar durante la noche o madrugada, cuando las temperaturas son más bajas.

Por otra parte, pidió a la población acatar en todo momento las indicaciones de Protección Civil y de las autoridades encargadas de brindar seguridad a la ciudadanía.

Cabe señalar que se informó que Yécora se encuentra nevada actualmente, y podría seguir la caída de nieve, lo que marca la llegada de una temporada de bajas temperaturas a este municipio.

Por ello, quienes visiten Yécora también deben estar abrigadas, principalmente la población vulnerable, como adultos mayores y niños.

Finalmente, se exhortó a la población a mantenerse informada a través de los comunicados oficiales y priorizar la prevención como una responsabilidad de todas y todos.