  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 25 De Enero Del 2026
Ciudad Obregón

Toman precauciones en Yécora por nevadas

Autoridades del municipio invita a la ciudadanía y visitantes revisar las condiciones de sus vehículos antes de viajar a este destino

Ene. 25, 2026
Ante las condiciones climatológicas que se viven en el municipio desde el pasado sábado 24 de enero, el Ayuntamiento de Yécora emitió una serie de recomendaciones preventivas a la población, debido a la posible presencia de nieve o congelamiento en tramos carreteros, lo que podría representar un riesgo para automovilistas.

Entre las medidas sugeridas se encuentra conducir a baja velocidad, mantener distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas, frenados repentinos o rebasar innecesariamente. Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a revisar el estado de sus vehículos, principalmente frenos, llantas y luces, antes de realizar traslados.

La autoridad municipal también recomendó evitar viajar durante la noche o madrugada, cuando las temperaturas son más bajas.

Por otra parte, pidió a la población acatar en todo momento las indicaciones de Protección Civil y de las autoridades encargadas de brindar seguridad a la ciudadanía.

Cabe señalar que se informó que Yécora se encuentra nevada actualmente, y podría seguir la caída de nieve, lo que marca la llegada de una temporada de bajas temperaturas a este municipio.

Por ello, quienes visiten Yécora también deben estar abrigadas, principalmente la población vulnerable, como adultos mayores y niños.

Finalmente, se exhortó a la población a mantenerse informada a través de los comunicados oficiales y priorizar la prevención como una responsabilidad de todas y todos.

Javier Zepeda
Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

