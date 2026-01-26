  • 24° C
No hay ni habrá ningún trato con grupos delictivos, defiende Javier Lamarque

El alcalde de Cajeme desmintió los rumores que circulan en redes sociales y lo atribuyó a campañas negras en su contra

Ene. 26, 2026
No hay ni habrá ningún trato con grupos delictivos, defiende Javier Lamarque

"Este gobierno no ha hecho y nunca hará ningún trato con ningún grupo delincuencial, nunca, y por supuesto se va a combatir y se combate a todos los actos delictivos de los grupos que sean, sin distinciones en absoluto", respondió el alcalde de Cajeme, Carlos Javier Lamarque Cano, ante presuntos señalamientos que se hicieron recientemente hacia él en redes sociales.

En las publicaciones anónimas se le señala de presuntos vínculos con grupos delictivos, lo que el alcalde atribuyó a campañas negras en su contra, por externar en distintas ocasiones sus aspiraciones para contender por la gubernatura de Sonora, una vez llegado el momento de acuerdo a la ley.

"Una de las hipótesis es que tiene que ver con campañas negras, tal vez producto de que he manifestado mi intención de buscar la candidatura a la gubernatura y si es así les puedo asegurar que vendrán más, estamos preparados incluso para más campañas negras en contra de nosotros, pero sustento no existe, y no tiene ningún tipo de inhibición para seguir combatiendo a la delincuencia", mencionó.

CERO IMPUNIDAD

Asimismo, reiteró que hay cero impunidad hacia cualquier funcionario público que cometa alguna irregularidad.

"Tampoco echamos al saco roto cualquier denuncia que se haga de cualquier funcionario público, particularmente de elementos de Seguridad Pública. Toda denuncia que tenga sustento es investigada y se actúa. En casos donde se detecta alguna irregularidad se atiende y se sanciona incluso con el despido del elemento, y si es procedente se turna el caso ante Fiscalía para que atienda la situación de acuerdo a lo que corresponda. No hay impunidad, cero impunidad para cualquier elemento de Seguridad Pública que en su momento pudiera actuar de manera incorrecta, aquí no se protege a nadie", dijo.

En Cajeme se realizan constantes capacitaciones y evaluaciones dentro del cuerpo de Seguridad Pública Municipal,

 

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

