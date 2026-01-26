  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 26 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Secundaria Rafael Campoy con espacios saturados: esperan abrir para el siguiente ciclo

Se tiene lista de espera que no se ha podido atender en su totalidad por la falta de espacios

Ene. 26, 2026
La escuela es tradicionalmente de alta demanda por tratarse de una institución educativa emblemática a la que han asistido diferentes generaciones de una misma familia, además que tiene alto nivel de aprovechamiento en diferentes áreas
La escuela es tradicionalmente de alta demanda por tratarse de una institución educativa emblemática a la que han asistido diferentes generaciones de una misma familia, además que tiene alto nivel de aprovechamiento en diferentes áreas

Por tratarse de una escuela de alta demanda, la secundaria Rafael Campoy se encuentra al límite de su capacidad y se tiene lista de espera del año en curso, además que se preparan para recibir a los alumnos de nuevo ingreso para el siguiente ciclo.

Víctor Hugo Vázquez Torres, director del plantel, dijo que se tiene espacio para 820 alumnos ya están al tope, por lo que las peticiones de ingreso extraordinarias avanzan lentamente, sobre todo por tratarse de un plantel emblemático de la comunidad cajemense.

"Hay mucha demanda, pero ahorita estamos saturados, tenemos bastantes alumnos, hay mucha petición todavía por resolver, pero sí el límite que tenemos no nos da capacidad para atender todas esas peticiones que tenemos", comentó.

El director detalló que lo primordial es contar con los espacios para que los alumnos estén cómodos en los espacios y cuenten con las áreas adecuadas para poder aprender, por ello es que muchas veces si se tienen solicitudes de ingreso se ponen en lista de espera para analizar bien qué es lo que se tiene disponible para nuevos alumnos. 

Los espacios que se abrirán para el siguiente ciclo serán justo los de alumnos que egresen este verano para evitar una saturación en las aulas que pudiera traducirse en incomodidad o problemas en los procesos de aprendizaje.

imagen-cuerpo

PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ESPACIOS DISPONIBLES PARA EL PRÓXIMO CICLO

"Son 250 aproximadamente los que egresarían este año y ese sería el espacio que se tendría para el siguiente ciclo escolar", detalló.

El proceso de inscripción se llevará a cabo por medio de la plataforma educativa estatal como tradicionalmente se realiza, que está próxima a abrirse, por lo que se recomendó a los padres de familia a estar atentos de esa noticia.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Se retoman labores en obras de Cajeme tras lluvias
Ciudad Obregón

Se retoman labores en obras de Cajeme tras lluvias

Enero 26, 2026

Algunos trabajos que se llevan a cabo en distintos puntos del municipio tuvieron que posponerse por la acumulación de agua

Afectan aguas residuales a CAM 52
Ciudad Obregón

Afectan aguas residuales a CAM 52

Enero 26, 2026

El agua residual se acumula en la calle Galeana y afecta a los niños que están jugando futbol

Sigue hallazgo de cámaras de vigilancia clandestinas en Cajeme
Ciudad Obregón

Sigue hallazgo de cámaras de vigilancia clandestinas en Cajeme

Enero 26, 2026

Son encontradas principalmente en árboles y postes, en la vía pública de diversos puntos del municipio