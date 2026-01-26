Secundaria Rafael Campoy con espacios saturados: esperan abrir para el siguiente ciclo

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Por tratarse de una escuela de alta demanda, la secundaria Rafael Campoy se encuentra al límite de su capacidad y se tiene lista de espera del año en curso, además que se preparan para recibir a los alumnos de nuevo ingreso para el siguiente ciclo.

Víctor Hugo Vázquez Torres, director del plantel, dijo que se tiene espacio para 820 alumnos ya están al tope, por lo que las peticiones de ingreso extraordinarias avanzan lentamente, sobre todo por tratarse de un plantel emblemático de la comunidad cajemense.

"Hay mucha demanda, pero ahorita estamos saturados, tenemos bastantes alumnos, hay mucha petición todavía por resolver, pero sí el límite que tenemos no nos da capacidad para atender todas esas peticiones que tenemos", comentó.

El director detalló que lo primordial es contar con los espacios para que los alumnos estén cómodos en los espacios y cuenten con las áreas adecuadas para poder aprender, por ello es que muchas veces si se tienen solicitudes de ingreso se ponen en lista de espera para analizar bien qué es lo que se tiene disponible para nuevos alumnos.

Los espacios que se abrirán para el siguiente ciclo serán justo los de alumnos que egresen este verano para evitar una saturación en las aulas que pudiera traducirse en incomodidad o problemas en los procesos de aprendizaje.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ESPACIOS DISPONIBLES PARA EL PRÓXIMO CICLO

"Son 250 aproximadamente los que egresarían este año y ese sería el espacio que se tendría para el siguiente ciclo escolar", detalló.

El proceso de inscripción se llevará a cabo por medio de la plataforma educativa estatal como tradicionalmente se realiza, que está próxima a abrirse, por lo que se recomendó a los padres de familia a estar atentos de esa noticia.