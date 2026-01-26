  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 26 De Enero Del 2026
Ciudad Obregón

Sigue hallazgo de cámaras de vigilancia clandestinas en Cajeme

Son encontradas principalmente en árboles y postes, en la vía pública de diversos puntos del municipio

Ene. 26, 2026
Sigue hallazgo de cámaras de vigilancia clandestinas en Cajeme

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Claudio Cruz Hernández, dio a conocer que en Cajeme sigue el hallazgo de cámaras de vigilancia que son instaladas de manera clandestina, mismas que son desarticuladas y turnadas a las instancias correspondientes.

Es principalmente en postes y árboles que se encuentran en la vía pública donde se instalan estas cámaras, explicó el Cruz Hernández.

"Efectivamente, por parte de las corporaciones hemos desactivado cámaras que se encontraban en diferentes puntos de la vía pública, no en domicilios, suelen estar en árboles y postes de alumbrado, lo cual está prohibido, esas son las cámaras que se han retirado por parte de los tres niveles de gobierno", dijo.

imagen-cuerpo

OBREGÓN, ENTRE LAS CIUDADES MENOS CONFLICTIVAS

Destacó que, si bien en la reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Ciudad Obregón se encuentra entre las tres ciudades a nivel nacional con mayor percepción de inseguridad, también está en la lista de ciudades menos conflictivas de acuerdo a reportes ciudadanos, sin basarse en la perspectiva.

Ciudad Obregón se encuentra posicionada como la segunda ciudad a nivel nacional con menos conflictos vecinales, familiares, laborales y escolares, mientras que se encuentra entre las tres ciudades con menos robos, extorsiones y fraudes.

Cruz Hernández destacó que se sigue trabajando para garantizar la protección y bienestar de la ciudadanía.

El titular de Seguridad Pública dio a conocer que hay una reducción del 42 por ciento en el homicidio doloso, si se compara el año 2021 con el 2025.

