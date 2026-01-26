  • 24° C
Ciudad Obregón

Se retoman labores en obras de Cajeme tras lluvias

Algunos trabajos que se llevan a cabo en distintos puntos del municipio tuvieron que posponerse por la acumulación de agua

Ene. 26, 2026
Debido a las recientes precipitaciones que se registraron en el municipio de Cajeme el fin de semana pasado, algunas obras en curso se retrasaron ligeramente por la acumulación de agua, pero a partir de ayer empezaron a retomarse las labores, informó la Secretaría de Desarrollo Urbano de Cajeme.

"Se ha estado trabajando, se trabaja tanto con la tubería por debajo del ferrocarril como con la infraestructura sanitaria, ya se tiene concluido todo el carril sur y se sigue trabajando en el carril norte y en el cruce por debajo de las vías del ferrocarril. El día de las lluvias se acumuló bastante agua, inmediatamente se dieron a la tarea del desalojo de las mismas, ya se desalojó la misma e inician de nuevo con los trabajos", informó el titular de la dependencia en mención, Mario Alfaro Vázquez.

Tal es el caso del cambio de colector que se lleva a cabo en un tramo de la calle Zaragoza, en la colonia Benito Juárez. Se trata de una obra que no realiza directamente el gobierno municipal, sino que es por parte de Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur). Sin embargo, Desarrollo Urbano de Cajeme vigila el respectivo proceso para cuidar que todo se lleve a cabo en orden.

Existen otros puntos del municipio en donde llevan a cabo obras para la rehabilitación de infraestructura, incluido el cambio de colectores, como la calle 300.

No se reportaron daños graves que impiden la realización de alguna obra en curso tras las lluvias.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

