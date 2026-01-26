Itson va por prevención contra extorsiones

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

En busca de blindar a la comunidad universitaria contra la delincuencia, el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) dará continuidad a su campaña de prevención contra la extorsión telefónica que mantiene con el gobierno del Estado.

Recomendaciones para la comunidad universitaria

Jesús Héctor Hernández López, rector del Itson, enfatizó que la mejor herramienta para prevenir extorsiones es no contestar números desconocidos y, en caso de atender la llamada, colgar inmediatamente en cuanto la llamada sea llevada hacia un terreno en el que quieran amedrentar al estudiante o docente.

"Tuvimos indicios de que estaba recibiendo llamadas la comunidad universitaria el año pasado e hicimos una estrategia con la Coordinación Estatal de Prevención del Delito del Estado de Sonora, donde hicimos esta campaña anti extorsión telefónica de no contestar números desconocidos, si contestamos números desconocidos y la llamada se pone rara o aun si es un número conocido pero es interceptado por delincuentes, la llamada se pone rara, hay que colgar", detalló.

La estrategia de los fraudes es que se usan narrativas para atemorizar a la comunidad universitaria y afectar su patrimonio, por ello es importante no contestar o colgar en caso que éstas inicien.

El año pasado se tuvieron casos aislados de llamadas e intentos de extorsión entre la comunidad universitaria, por lo que se decidió arrancar con esta campaña preventiva para crear conciencia entre el alumnado.

"Estudiantes e integrantes de la comunidad universitaria estaban reportando y decidimos empezar con esta campaña, una campaña intensiva y vamos a continuar porque nunca hay que dejar de hacerlo, este semestre vamos a seguir".

Hernández López señaló que aun cuando no hay un reporte oficial, se tiene indicios de que algún alumno de los afectados pudo haber sido víctima de la extorsión.