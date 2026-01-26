  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 26 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Itson va por prevención contra extorsiones

Se impulsa esta campaña para crear conciencia entre los jóvenes y evitar extorsiones a la comunidad universitaria

Ene. 26, 2026
Algunas formas de extorsión telefónica reportada por las autoridades es que usan narrativas en las que afirman que algún familiar se encuentra en riesgo y piden dinero
Algunas formas de extorsión telefónica reportada por las autoridades es que usan narrativas en las que afirman que algún familiar se encuentra en riesgo y piden dinero

 En busca de blindar a la comunidad universitaria contra la delincuencia, el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) dará continuidad a su campaña de prevención contra la extorsión telefónica que mantiene con el gobierno del Estado.

imagen-cuerpo

Recomendaciones para la comunidad universitaria

Jesús Héctor Hernández López, rector del Itson, enfatizó que la mejor herramienta para prevenir extorsiones es no contestar números desconocidos y, en caso de atender la llamada, colgar inmediatamente en cuanto la llamada sea llevada hacia un terreno en el que quieran amedrentar al estudiante o docente.

"Tuvimos indicios de que estaba recibiendo llamadas la comunidad universitaria el año pasado e hicimos una estrategia con la Coordinación Estatal de Prevención del Delito del Estado de Sonora, donde hicimos esta campaña anti extorsión telefónica de no contestar números desconocidos, si contestamos números desconocidos y la llamada se pone rara o aun si es un número conocido pero es interceptado por delincuentes, la llamada se pone rara, hay que colgar", detalló.

La estrategia de los fraudes es que se usan narrativas para atemorizar a la comunidad universitaria y afectar su patrimonio, por ello es importante no contestar o colgar en caso que éstas inicien.

El año pasado se tuvieron casos aislados de llamadas e intentos de extorsión entre la comunidad universitaria, por lo que se decidió arrancar con esta campaña preventiva para crear conciencia entre el alumnado.

"Estudiantes e integrantes de la comunidad universitaria estaban reportando y decidimos empezar con esta campaña, una campaña intensiva y vamos a continuar porque nunca hay que dejar de hacerlo, este semestre vamos a seguir".

Hernández López señaló que aun cuando no hay un reporte oficial, se tiene indicios de que algún alumno de los afectados pudo haber sido víctima de la extorsión

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Jalo por Obregón Impulsa reciclaje de baterías de autos
Ciudad Obregón

Jalo por Obregón Impulsa reciclaje de baterías de autos

Enero 26, 2026

La asociación empezará a recibir este material a partir del 31 de enero en sus jornadas que se llevana cabo en el Parque Los Pioneros

Se retoman labores en obras de Cajeme tras lluvias
Ciudad Obregón

Se retoman labores en obras de Cajeme tras lluvias

Enero 26, 2026

Algunos trabajos que se llevan a cabo en distintos puntos del municipio tuvieron que posponerse por la acumulación de agua

Secundaria Rafael Campoy con espacios saturados: esperan abrir para el siguiente ciclo
Ciudad Obregón

Secundaria Rafael Campoy con espacios saturados: esperan abrir para el siguiente ciclo

Enero 26, 2026

Se tiene lista de espera que no se ha podido atender en su totalidad por la falta de espacios