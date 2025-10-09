  • 24° C
Inconformes trabajadores del Sat

Los trabajadores piden que se respete el ajuste salarial del 12 por ciento

Oct. 09, 2025
Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Obregón pudieran sumarse a una manifestación nacional la semana entrante al afirmar que no se les ha respetado el ajuste salarial del 12 por ciento con retroactivo presupuestado para este año.

Los trabajadores afirman que el ajuste salarial fue aprobado para el Paquete Económico del 2025, sin embargo, afirman que no se ha respetado, por lo que se encuentran en inconformidad, por lo que pudieran sumarse a una manifestación nacional programada para el 14 de octubre.

Señalan que el ajuste del 12 por ciento no se ha hecho para los trabajadores enlaces de confianza, quienes afirman que también tienen derecho a percibirlo.

A nivel nacional, los trabajadores enviaron una carta a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, con fecha del seis de octubre, solicitando su intervención, ya que hay enlaces de confianza que perciben un ingreso base de 6 mil 924 pesos mensuales, acompañado de una compensación de 7 mil 674 pesos.

En Ciudad Obregón son alrededor de 120 trabajadores quienes han sido afectados por esta situación, por lo que piden que se respete el incremento con el retroactivo correspondiente.

PERSISTE PROBLEMA DE AIRES ACONDICIONADOS

Los trabajadores afirman que sigue el problema de aires acondicionados en dos áreas del edificio del SAT y, aunque ya está cambiando el clima y el problema no es tan severo, requiere una solución.

Afirman que acudieron a revisar el equipo y aunque se dijo que iban a arreglarlo, pero no se ha tenido respuesta.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


