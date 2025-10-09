  • 24° C
Ciudad Obregón

Abejas en primaria Carlos M. Calleja genera inquietud: hay cuatro personas picadas

Autoridades afirman que debe ser un apicultor el que atienda el llamado de ubicar y remover el enjambre

Oct. 09, 2025
Los padres de familia pidieron a las autoridades que tomen cartas en el asunto, ya que los apicultores particulares son costosos
La presencia de abejas en la primaria Carlos M. Calleja obligó a suspender los recreos y ha tenido como saldo cuatro personas picadas, entre ellas dos alumnos, por lo que se gestiona que acuda personal especializado a ubicar y retirar el enjambre, informó la directora del plantel, Guadalupe Muñoz Rosas.

El saldo hasta el momento ha sido de dos niños, un intendente y una madre de familia picados por las abejas y se decidió suspender los recreos para no exponer a los menores a las picaduras.  

La directora hizo el reporte al 911, pero las autoridades dijeron no estar facultadas para mover el panal en caso de encontrarlo, sino que debe acudir un apicultor particular que cobra por sus servicios.

Padres de familia afirman que el costo es de entre 600 a 700 pesos para ir a valorar la situación y ubicar el enjambre.

SITUACIÓN PREOCUPA A PADRES DE FAMILIA 

Las clases no se suspendieron y sí hubo asistencia de alumnos al plantel, aunque la directora reconoció que los padres de familia están preocupados por la situación que pudiera poner en riesgo a sus niños.

"Si tenemos asistencia, pero sí hay mucha inquietud por parte de los padres de familia y es decisión de cada padre mandarlos, sí hay bastantes abejas, más en los recreos, pero no sabemos dónde están, no hemos ubicado un panal, un enjambre, no sabemos si está aquí en la escuela o fuera".

El hecho también se reportó ante la Dirección de Educación Primaria para solicitar el apoyo por la situación que aqueja tanto a la Carlos M. Calleja, como a otras escuelas de esta región.   

En esta región al menos seis escuelas han suspendido clases por la presencia de enjambres de abejas.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


