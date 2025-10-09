  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 9 De Octubre Del 2025
Ciudad Obregón

Secretaría del Bienestar de Cajeme llevará servicios gratuitos a Providencia

El día 20 de octubre se realizará una jornada en el centro comunitario de la comisaría

Oct. 09, 2025
La Secretaría del Bienestar de Cajeme hace una invitación a aquellas personas que tienen dificultades para acceder a servicios y programas por cuenta propia, para que aprovechen la Jornada de Servicios gratuitos que se llevará a cabo en la comisaría de Providencia el día 20 de octubre.

El titular de la dependencia, Alejandro Ibarra, dio a conocer que esta tendrá lugar en el centro comunitario que se ubica en la calle Lázaro Cárdenas, esquina con Miguel Hidalgo, de las 9:00 a las 13:00 horas.

Entre los servicios que se brindarán sin costo para quienes asistan, destaca la atención médica, odontología, valoración de nutrición y cortes de cabello. Además, se realizará un bazar donde las familias podrán encontrar artículos a bajo costo, mientras que se contará con la presencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar.

También se harán correcciones de actas sin costo y se encontrará presente personal del Centro de Control y Atención Animal, además de que habrá juegos de mesa para el disfrute de las familias, entre otros stands de dependencias.

Alejandro Ibarra explicó que este año se ha enfatizado en llevar estos servicios sin costo a la zona rural de Cajeme, por lo que ya se han realizado este tipo de jornadas en la comisaría de Pueblo Yaqui, Cócorit y Esperanza.

"Esta es una tarea que nos dio nuestro alcalde Javier Lamarque Cano, estar cerca de la ciudadanía. Agradezco al presidente municipal por la confianza que nos tiene y por traer los beneficios de su administración a las comisarías", dijo.

En Cajeme también se realizan las Jornadas por la Paz, donde se brindan servicios gratuitos de dependencias municipales, estatales y federales.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

