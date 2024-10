Cáncer de mama: Entregan prótesis artesanales en la UMAE del IMSS

Cien mujeres de Cajeme, Navojoa, Huatabampo, Empalme, Guaymas, Hermosillo, entre otros municipios de Sonora, recibieron una prótesis artesanal y al mismo tiempo conmemoraron el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Frente a decenas de mujeres que han superado o se mantienen en tratamiento de cáncer de mama, además de directivos, especialistas y voluntariado, Bélem Gastélum Barreras recordó la importancia de la prevención, dado que, sin tener ningún tipo de síntoma, en septiembre de 2021 le detectaron la enfermedad.

"Primero que nada doy gracias a Dios por darme esa fortaleza, por darme todo y ponerme todo, todo en el camino se fue dando poco a poco, soy honesta, yo no era de las que me revisaba, me regalaron un valecito para una clínica para que me fuera a revisar, en ese tiempo me quedé sin trabajo y vi el valecito y dije: Voy a ir", expresó.

Compartió que estuvo a punto de rendirse y no seguir con sus tratamientos al pie de la letra, pero al ver que su familia estaba sufriendo más que ella, y mostrando su mejor cara para que se superara, cambió de opinión y ha podido crecer emocional y espiritualmente.

Patricia Emiliana García Ramírez, directora general de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) en Ciudad Obregón, reconoció la perseverancia y espíritu incansable sobre cómo las pacientes llevan su vida en momentos difíciles.

"Mi compromiso es asegurar que tengan acceso a la mejor atención posible, que trabajemos constantemente para mejorar cada uno de nuestros procesos, para que puedan recibir no solo el tratamiento médico avanzado, sino también un entorno de apoyo, donde cada una de ustedes se sienta valorada y validada", concluyó.

Además de la presencia de mujeres que luchan contra el cáncer de mama, también estuvo Ramón Cabello Molina, jefe del Departamento de Oncología Quirúrgica de la UMAE; Leonor Frías Armenta, coordinadora del Voluntariado de la UMAE y Lesvia Carmina Delgado Bojórquez, directora médica.

Durante el evento también estuvo presente la Rondalla Magisterial del Issste Sentimientos.