"Sin duda, la forma en que te fuiste es la señal de que lo estabas haciendo bien": hermana de director de Oomapasc

El funcionario municipal fue despedido con una emotiva guardia de honor en Palacio Municipal acompañado de su familia y compañeros de trabajo

Durante el homenaje póstumo realizado en la entrada de Palacio Municipal de Cajeme y ante la presencia de familires, compañeros de trabajo y amistades, el cuerpo de Luis Miguel Castro Acosta, director de Oomapasc asesinado, fue despedido con varias guardias de honor por parte compañeros.

Abarrotado, lució el recinto municipal en el cual la primera en dirigir un mensaje fue la hermana de Castro Acota, a quien describió como un hombre "que le gustaban las cosas bien hechas y a rendirle honor a quien honor merece".

"Y sin duda él era un hombre de honor, un hombre que lo caracterizaba la lealtad, la solidaridad, la empatia, vivir para ayudar a los demás era parte de él, amar sin pedir nada a cambio", expresó.

Acompañando a la esposa e hijos del funcionario municipal, estaba el alcalde Javier Lamarque y su esposa Patricia Patiño, así como trabajadores del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc).

"Gracias a mis padres y a la vida, te fuiste formando como un hombre de grandes principios y de grandes valores, pero sobre todo de un gran corazon. Fuiste ejemplo de todo lo bueno que uno debe ser uno con el prójimo, tuviste tus errores como toda persona pero insignificantes con todo lo bueno que sembraste en este lugar".

"Nos dejaste el legado de la perseverancia y a tener claro que las cosas se hacen bien y para bien, sin duda, la forma en que te fuiste es la señal de que lo estabas haciendo bien, muy bien, y simplemente hay personas que no podían con ello, pero para Dios no es suficiente, los tiempos y planes no se equivocan y realmente creo, que Dios necesita un gran líder, uno como tú, para seguir organizando las maravillas venideras, te amo, te amaremos y siempre te recordaremos como el gran amigo, líder, padre, hermano, hijo, primo, sobrino y el gran ejemplo que fuiste", mencionó tras agradecer por el acompañamiento.

Consternado, el Presidente Municipal de Cajeme también se despidió de Luis Miguel Castro.

"Luis fuiste un gran hombre, un gran fuicionario, grande como esposo, como padre, como hijo, como hermano, adiós amigo, hasta luego amigo, hasta siempre amigo", manifesto.

Posteriormente el cortejo se trasado a la calle Sinaloa frente a las oficinas de Oomapasc.