"Hay respuesta positiva ante embargos en Cajeme": Francisco Mercado

El director de ingresos informó que se han iniciado 480 procedimientos, pero la mayor parte de las personas se han acercado a hacer algún acuerdo

Por: Javier Zepeda

Una buena respuesta, han tenido cajemenses que deben prediales ante los procedimientos de embargo por parte de Tesorería Municipal, pues la mayor parte de ellos se ha acercado a la dependencia para llegar a algún acuerdo con las autoridades y recuperar sus bienes.

"En su mayoría se han estado acercando, se les apoya con planes de pagos, o se les da opciones para liquidar sus adeudos, siempre atendiéndolos con una buena actitud. En efecto, la idea es que se acerquen y contribuyan con sus aportaciones al municipio, hay que recordar que la tarea es de todos", mencionó Francisco Mercado, director de ingresos en el municipio.

Son 480 los procesos de embargo que se encuentran en curso y van desde vehículos hasta casas u otros bienes, dependiendo siempre de la cantidad que se deba ante Tesorería Municipal, principalmente por el concepto de pago de predial.

Al respecto, el alcalde Javier Lamarque Cano, destacó que el Ayuntamiento de Cajeme trabaja en todas las medidas posibles para evitar que se llegue a este tipo de situaciones, por lo cual, quienes sean notificados de embargo, pueden acercarse a Tesorería Municipal, donde se revisará su situación y se analizará qué se puede hacer para que ambas partes se vean beneficiadas.

"Es un procedimiento legal, se sigue, no es la intención embargar, no nos interesa tener casas ni carros en un almacén, lo que queremos es que las personas paguen, la gente que no tiene recibe un trato especial, ya se han acercado y se les ha dado un trato especial acorde a sus condiciones económicas", dijo.

Al dejar de pagar los prediales, dejan de ingresar recursos al gobierno que se destinan para la rehabilitación de calles, seguridad pública y para la atención de otras necesidades en las colonias. En Cajeme, se deben cerca de 500 millones de pesos en cuanto al pago de prediales.