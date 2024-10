¿Hay embargos en Cajeme? Esto dijo el alcalde Javier Lamarque

En Cajeme, han iniciado 15 procesos de embargo a dueños de prediales que deben montos superiores a los 30 mil pesos, los cuales pueden no llegar a concluirse si los responsables llegan a un convenio con las autoridades, dijo el alcalde Javier Lamarque Cano.

"Después de hacer procesos de llamamiento, de toma de conciencia, de dar avisos, de todo esto, estamos empezando a actuar de manera más rápida, como es el caso de los embargos...Tienen que ver con las deudas de 30 mil pesos en adelante, hay quienes deben hasta un millón de pesos o más desgraciadamente", explicó.

Al momento, se han hecho aproximadamente mil 200 requerimientos a deudores para que acudan a regularizar su situación, pues actualmente hay una deuda acumulada que alcanza los 500 millones de pesos por personas que no cumplen con sus pagos.

Esto, explicó el presidente municipal, ocasiona que no se tengan recursos suficientes para sacar adelante el rescate de vialidades que se encuentran en mal estado, entre otras demandas de la ciudadanía.

"Tenemos un gran problema de recaudación en Cajeme, estamos trabajando en el incremento de la recaudación para tener más recursos propios. No podemos depender, en un 80 por ciento, de nuestra obra pública y acciones de gobierno para atender el bienestar de Cajeme, de recursos externos, sean federales o estatales", dijo.

Sobre si se subastarían o no los bienes embargados, dio a conocer que se espera no llegar a esta situación, pues lo que se busca es que las personas cumplan con sus pagos y que no se concluyan los embargos de bienes.

TRABAJAN EN PRESUPUESTO 2025

En otro tema, el alcalde adelantó que ya se realiza un análisis para trabajar en el presupuesto que se solicitará para el año entrante, por lo que ya se tienen pláticas con los diputados del Congreso de Sonora y se espera tener una reunión con el gobernador Alfonso Durazo Montaño próximamente.