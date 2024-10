¿Habrá permisos para fiesta de Halloween en Cajeme 2024? Esto dice PC

Al momento, no ha habido ninguna solicitud por parte de organizaciones de jóvenes para realizar fiestas en la vía pública por Halloween en Cajeme, y en caso de que así sea será algo que analizarán las autoridades correspondientes, informó Francisco Mendoza Calderón, coordinador de Protección Civil Municipal.

En años pasados, solían realizarse festejos en el estadio Manuel Piri Sagasta, así como en la colonia Villa Itson de Cajeme. Al destacar que en los últimos 2 años no ha habido solicitudes por parte de jóvenes para realizar estos festejos, Mendoza Calderón explicó que en caso de que se den permisos, se verificará primero que no haya riesgos para las personas.

"No ha habido interés y se tendría que analizar para que no se genere ningún riesgo. No es algo que esté prohibido, pero se tendría que revisar en dónde se va a hacer, el año pasado no hubo ninguna solicitud, ni tampoco el antepasado", mencionó.

Por otro lado, emitió algunas recomendaciones para aquellos jóvenes que acudan a antros o bares de Cajeme donde se realizan fiestas de disfraces a fin de mes. Advirtió que deben de ir a lugares que cuenten con todas las medidas de seguridad y que hayan sido verificados por la dependencia.

PIDE TENER CUIDADO CON INFLABLES Y LUCES

Debido a que, durante este mes, algunas familias optan por decorar sus viviendas con inflables y luces por el Halloween, el coordinador de Protección Civil dijo que deben ser cuidadosas para evitar que haya situaciones de riesgo, como incendios.

"La recomendación es no dejar las luces prendidas toda la noche y fijarse que las luces vengan con certificación al momento de comprarlas, para que no haya ningún riesgo", dijo.