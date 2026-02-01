Habrá menos camiones el lunes en Cajeme

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Debido al día de asueto y porque disminuyen los usuarios, este lunes circularán menos camiones por las rutas de Cajeme, por lo que el tiempo de espera pudiera ser más prolongado para quienes vayan a hacer uso de las unidades del transporte urbano.

Luis Acosta Acosta Cárdenas, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte Urbano, informó que se reduce la flota vehícula en aproximadamente un 50 por ciento los días de asueto y este primero de febrero no sería la excepción.

Normalmente circulan por la ciudad alrededor de 160 unidades que realizan los recorridos de las líneas que cubren el casco urbano en Cajeme, pero no se necesitará de todos este inicio de semana porque los niños y jóvenes no asistirán a las escuelas, así como dependencias de gobierno y algunos puestos de trabajo.

“El lunes por ser día festivo se reduce el número de camiones a un 50 por iento de los que andan normalmente. Por lo regular salen a trabajar 160 unidades, el lunes contaríamos más o menos con 80 cubriendo las diferentes rutas que hay en la ciudad”, detalló el dirigente del sindicato del transporte en Cajeme.

Condiciones laborales y pago para trabajadores del transporte

Esto ocasionaría que el tiempo de espera pudiera ser más largo por lo que se recomienda a los usuarios tomarlo en cuenta si van a hacer uso del sistema del transporte público.

Desde el aspecto laboral, Acosta Cárdenas explicó que los trabajadores sindicalizados que están formalmente en la planilla laboral de una empresa recibirán el pago correspondiente al día festivo trabajado, según lo establece la ley.