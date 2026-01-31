  • 24° C
Entregará Sippafa pliego petitorio a Sheinbaum

Este domingo pretenden entregar el documento en manos de la presidenta de la República en su visita a Guaymas: Lugo

Ene. 31, 2026
Este domingo, la organización Sippafa hará presencia en el municipio de Guaymas, donde la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará un evento acompañada por el gobernador Alfonso Durazo, y en este buscarán entregar un pliego petitorio a la primera autoridad en México, en el que el solicitarán el apoyo a poseedores de autos “chocolate” para facilitar la legalización de su patrimonio sin que les resulte muy caro ni engorroso, reveló Fidel Lugo Ayala.

El presidente nacional de la organización indicó que una de las opciones que le darán a la presidenta es que se haga un nuevo decreto de regularización para dar la posibilidad a todos quienes no pudieron hacer el trámite a tiempo, de llevarlo a cabo, pero que este sea económico.

Además, le solicitarán que, si la única forma será la de importar las unidades mediante una agencia aduanal, estas sean acercadas a los municipios, en vez de que el trámite se haga solamente en las fronteras, comentó.

Hizo saber que en Guaymas, por ser puerto, existe recinto fiscal y en Ciudad Obregón se puede hacer en el aeropuerto internacional, donde igualmente debe haber autoridades aduaneras.

Si se realiza la importación de la manera tradicional, será muy caro para los poseedores de estos automóviles de procedencia extranjera, por lo que el tema se deberá resolver por la vía política, expuso Lugo Ayala.

La idea es que el gobierno federal dé una respuesta rápida a todos los ciudadanos que se quedaron con sus carros sin poder regularizarlos, y que les digan cual será el papel del gobierno del estado en este tema, agregó.

Finalmente, señaló que hasta ahora no ha habido operativos de Cevce para hacer decomisos, lo que se denota como un respeto a un acuerdo con las distintas organizaciones, lo que se requiere es una solución definitiva a la problemática.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

