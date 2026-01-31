Depende, crecimiento económico, de la promoción previa

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La perspectiva de crecimiento económico de un municipio o región, en términos de atracción de inversión extranjera, dependerá de los esfuerzos de promoción que se hayan realizado previamente en el extranjero, al acudir a foros y ferias industriales entre otros factores relacionados, consideró Francisco Obregón Elizondo.

El promotor de inversiones cajemense manifestó que, por ello, será importante que los gobiernos tanto estatal como municipal hayan hecho suficiente trabajo el año anterior, para que en el 2026 este pueda verse reflejado y haya suficiente movimiento en cuanto a los empleos remunerados para más ciudadanos y con ello, mayor derrama económica en los distintos sectores de la economía local.

EL T-MEC SEGUIRÁ

Con respecto al tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y las declaraciones del presidente del vecino país en relación con este, Obregón Elizondo comentó que la magnitud del acuerdo comercial no se puede borrar de un día para otro con una orden presidencial, pues atrás del mismo hay una gran infraestructura y relaciones comerciales que son de beneficio mutuo.

"Son muy claras las necesidades de Estados Unidos y las necesidades de México, y es muy claro hasta dónde los límites van a permitir el que Estados Unidos siga con una política restrictiva en el sentido de que ya no quiere –el presidente Donaldo Trump—que salga más inversión de Estados Unidos y que todo quede en su país; entonces yo veo muy remoto que vaya a haber algo así, catastrófico, a lo mejor se ajustarán algunas pequeñas cosas ahí, pero es demasiado dinero, demasiada inversión física la que existe territorialmente en México, como para arriesgarla con una orden presidencial" afirmó el entrevistado.

Expresó que Estados Unidos sí tiene interés fuere en que siga la relación con sus vecinos directos, como son Estados Unidos y Canadá, pues no le conviene que siga dándose una invasión asiática, sobre todo de empresas procedentes de China, a América.