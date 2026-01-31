  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 31 De Enero Del 2026
Ciudad Obregón

Depende, crecimiento económico, de la promoción previa

Los esfuerzos, tanto de gobiernos como de empresarios, son básicos para atracción de inversión extranjera: Obregón

Ene. 31, 2026
La perspectiva de crecimiento económico de un municipio o región, en términos de atracción de inversión extranjera, dependerá de los esfuerzos de promoción que se hayan realizado previamente en el extranjero, al acudir a foros y ferias industriales entre otros factores relacionados, consideró Francisco Obregón Elizondo.

El promotor de inversiones cajemense manifestó que, por ello, será importante que los gobiernos tanto estatal como municipal hayan hecho suficiente trabajo el año anterior, para que en el 2026 este pueda verse reflejado y haya suficiente movimiento en cuanto a los empleos remunerados para más ciudadanos y con ello, mayor derrama económica en los distintos sectores de la economía local.

EL T-MEC SEGUIRÁ

Con respecto al tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y las declaraciones del presidente del vecino país en relación con este, Obregón Elizondo comentó que la magnitud del acuerdo comercial no se puede borrar de un día para otro con una orden presidencial, pues atrás del mismo hay una gran infraestructura y relaciones comerciales que son de beneficio mutuo.

"Son muy claras las necesidades de Estados Unidos y las necesidades de México, y es muy claro hasta dónde los límites van a permitir el que Estados Unidos siga con una política restrictiva en el sentido de que ya no quiere –el presidente Donaldo Trump—que salga más inversión de Estados Unidos y que todo quede en su país; entonces yo veo muy remoto que vaya a haber algo así, catastrófico, a lo mejor se ajustarán algunas pequeñas cosas ahí, pero es demasiado dinero, demasiada inversión física la que existe territorialmente en México, como para arriesgarla con una orden presidencial" afirmó el entrevistado.

Expresó que Estados Unidos sí tiene interés fuere en que siga la relación con sus vecinos directos, como son Estados Unidos y Canadá, pues no le conviene que siga dándose una invasión asiática, sobre todo de empresas procedentes de China, a América.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

