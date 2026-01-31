  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 31 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Diócesis de Ciudad Obregón bendecirá los cultivos del Valle del Yaqui

Este 1 de febrero se expondrá al santísimo en las siembras durante un recorrido en avioneta

Ene. 31, 2026
Diócesis de Ciudad Obregón bendecirá los cultivos del Valle del Yaqui

Para pedir a Dios por las siembras ante el panorama que se vive en torno a la sequía de la región, este 1 de febrero la Diócesis de Ciudad Obregón expondrá al santísimo sacramento por los alrededores de los cultivos en el Valle del Yaqui; el recorrido se realizará en avioneta y tendrá lugar a las 10:00 horas.

Ricardo Encinas Kuraica, presidente de la Pastoral Social de la Diócesis, dio a conocer que esta actividad se organizó en coordinación con la Pastoral Agrícola. También se realizará en las tierras del Valle del Mayo, con el objetivo de que se tengan buenos resultados, pues hay familias cuyo sustento depende de esta actividad.

"La Diócesis de Ciudad Obregón te invita a vivir un momento de fe y esperanza. La avioneta iniciará su recorrido llevando la bendición del santísimo sobre nuestros campos y cosechas, recordamos la promesa del Señor, Dios mismo dará prosperidad y nuestra tierra dará su cosecha. Unidos en la fe confiamos nuestras tierras y nuestro trabajo", comunicó la Pastoral.

La agrupación invitó a los fieles de la Iglesia Católica a unirse en oración por la agricultura. También invitó a la comunidad en general a ser parte de este momento, viendo la transmisión que se realizará por medio de la página de Facebook Pastoral de la Comunicación.

En distintas ocasiones, la Diócesis ha oficiado misas especiales en la Presa Álvaro Obregón para pedir a Dios su intervención en el campo, así como por las lluvias.

Mayor información puede ser consultada en la página de Facebook Pastoral de la Comunicación.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
En pie, Procuraduría para Personas con Discapacidad en Cajeme
Ciudad Obregón

En pie, Procuraduría para Personas con Discapacidad en Cajeme

Enero 31, 2026

DIF Sonora dio a conocer que se trabaja en que esta dependencia pueda llegar al municipio

Gobierno estatal trabaja en impulsar el turismo y la economía en Cajeme
Ciudad Obregón

Gobierno estatal trabaja en impulsar el turismo y la economía en Cajeme

Enero 31, 2026

Se encuentran en curso obras como la modernización del Parque Infantil Ostimuri

Combinan labor social con aprendizaje
Ciudad Obregón

Combinan labor social con aprendizaje

Enero 30, 2026

Cada dos semanas, los alumnos de una escuela de barber shop acuden a la plaza Lázaro Cárdenas donde cortan el cabello de forma gratuita: Sandoval