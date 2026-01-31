Diócesis de Ciudad Obregón bendecirá los cultivos del Valle del Yaqui

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Para pedir a Dios por las siembras ante el panorama que se vive en torno a la sequía de la región, este 1 de febrero la Diócesis de Ciudad Obregón expondrá al santísimo sacramento por los alrededores de los cultivos en el Valle del Yaqui; el recorrido se realizará en avioneta y tendrá lugar a las 10:00 horas.

Ricardo Encinas Kuraica, presidente de la Pastoral Social de la Diócesis, dio a conocer que esta actividad se organizó en coordinación con la Pastoral Agrícola. También se realizará en las tierras del Valle del Mayo, con el objetivo de que se tengan buenos resultados, pues hay familias cuyo sustento depende de esta actividad.

"La Diócesis de Ciudad Obregón te invita a vivir un momento de fe y esperanza. La avioneta iniciará su recorrido llevando la bendición del santísimo sobre nuestros campos y cosechas, recordamos la promesa del Señor, Dios mismo dará prosperidad y nuestra tierra dará su cosecha. Unidos en la fe confiamos nuestras tierras y nuestro trabajo", comunicó la Pastoral.

La agrupación invitó a los fieles de la Iglesia Católica a unirse en oración por la agricultura. También invitó a la comunidad en general a ser parte de este momento, viendo la transmisión que se realizará por medio de la página de Facebook Pastoral de la Comunicación.

En distintas ocasiones, la Diócesis ha oficiado misas especiales en la Presa Álvaro Obregón para pedir a Dios su intervención en el campo, así como por las lluvias.

Mayor información puede ser consultada en la página de Facebook Pastoral de la Comunicación.