En pie, Procuraduría para Personas con Discapacidad en Cajeme

Ciudad Obregón

DIF Sonora dio a conocer que se trabaja en que esta dependencia pueda llegar al municipio

Ene. 31, 2026
El proyecto para que el municipio de Cajeme pueda contar con una Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Prodedis) como la que existe en Hermosillo sigue en pie, confirmó la titular de DIF Sonora, Lizeth Vázquez.

"Nosotros iniciamos con la Prodedis en Hermosillo, estamos justamente buscando la posibilidad de que en todos los municipios exista una Procuraduría en este sentido. La ley mandata que si en algún municipio no hay un encargado particularmente llamado procurador o procuradora debe haber una persona responsable sobre el tema. Buscamos justamente que existan, estamos en pláticas, estamos en ello, esperemos que pronto haya una en Cajeme", explicó.

Destacó que es una terea que ve directamente el procurador de Prodedis, Servando Flores Castelo. Asimismo, habló de las funciones que realiza esta Procuraduría.

"Es muy importante la atención a todas y todos, es un grupo prioritario para nosotros. Son acompañamientos que se les dan a las personas. El tema jurídico se ve en las instituciones correspondientes, pero se les acompaña a aquellas personas que en algún momento desconozcan algún tema de la ley, o haya algún trámite atorado, ese es el sentido", dijo.

Agregó que, al atenderse a personas con distintos tipos de discapacidad, se cuenta con personas capacitadas para facilitar los servicios.

"Tenemos a gente que se capacita, porque hay personas con distintas discapacidades, tratamos se acudir a donde ellos nos lo solicitan", dijo.

De momento, en Cajeme, algunos casos de este tipo se canalizan a la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor.

