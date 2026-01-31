  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 31 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Gobierno estatal trabaja en impulsar el turismo y la economía en Cajeme

Se encuentran en curso obras como la modernización del Parque Infantil Ostimuri

Ene. 31, 2026
Gobierno estatal trabaja en impulsar el turismo y la economía en Cajeme

El gobierno de Sonora seguirá invirtiendo para crear condiciones que permitan la atracción del turismo y el impulso a la economía de Cajeme, así como en los otros municipios del estado, dio a conocer el secretario de gobernación, Adolfo Salazar Razo.

Algunas de las acciones que se encuentran en curso en el municipio de Cajeme son la modernización del Parque Infantil Ostimuri, y mejoras en la Laguna de Náinari.

El auditorio al aire libre quedará terminado antes de Semana Santa, mientras que los trabajos seguirán en el Parque Infantil, mismo que a decir del gobernador Alfonso Durazo será el más grande del estado.

imagen-cuerpo

"Estamos haciendo esfuerzos muy importantes para poder recuperar espacios, poder generar un modelo de infraestructura que pueda detonar el turismo en el estado de Sonora.  Es uno de los proyectos más importantes del gobernador Alfonso Durazo, invertir para generar condiciones para aprovechar todo el potencial que tenemos, desde nuestro mar, las costas, la sierra, los pueblos mágicos, las ciudades como lo es Cajeme, vamos a seguir invirtiendo para traer desarrollo y bienestar", mencionó.

El alcalde Carlos Javier Lamarque Cano ha mencionado en distintas ocasiones que se trabaja de la mano con el gobierno estatal y federal para la atracción de las inversiones, el turismo y el bienestar social.

Recientemente recordó a la ciudadanía que el año pasado llegaron nuevas empresas a Cajeme, y se encuentra en proceso la llegada de más, lo que impulsará a la economía y el empleo.Se contempla la construcción de una plaza multifuncional donde estaba el Rastro Viejo, en la colonia Matías Méndez, por parte del gobierno municipal

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Combinan labor social con aprendizaje
Ciudad Obregón

Combinan labor social con aprendizaje

Enero 30, 2026

Cada dos semanas, los alumnos de una escuela de barber shop acuden a la plaza Lázaro Cárdenas donde cortan el cabello de forma gratuita: Sandoval

Se prevé mayor crecimiento del PIB en 2026: Canacintra
Ciudad Obregón

Se prevé mayor crecimiento del PIB en 2026: Canacintra

Enero 30, 2026

Aunque no sería el ideal, pudiera ser del 1.5; persiste la incertidumbre por la geopolítica y el T-MEC

Confía Mercajeme en San Valentín
Ciudad Obregón

Confía Mercajeme en San Valentín

Enero 30, 2026

Las florerías es el negocio número 1 en cuanto a ventas en esa fecha; "jala" a otros como joyerías, ropa de color rojo, peluches entre otros: Valdez