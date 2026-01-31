Gobierno estatal trabaja en impulsar el turismo y la economía en Cajeme

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El gobierno de Sonora seguirá invirtiendo para crear condiciones que permitan la atracción del turismo y el impulso a la economía de Cajeme, así como en los otros municipios del estado, dio a conocer el secretario de gobernación, Adolfo Salazar Razo.

Algunas de las acciones que se encuentran en curso en el municipio de Cajeme son la modernización del Parque Infantil Ostimuri, y mejoras en la Laguna de Náinari.

El auditorio al aire libre quedará terminado antes de Semana Santa, mientras que los trabajos seguirán en el Parque Infantil, mismo que a decir del gobernador Alfonso Durazo será el más grande del estado.

"Estamos haciendo esfuerzos muy importantes para poder recuperar espacios, poder generar un modelo de infraestructura que pueda detonar el turismo en el estado de Sonora. Es uno de los proyectos más importantes del gobernador Alfonso Durazo, invertir para generar condiciones para aprovechar todo el potencial que tenemos, desde nuestro mar, las costas, la sierra, los pueblos mágicos, las ciudades como lo es Cajeme, vamos a seguir invirtiendo para traer desarrollo y bienestar", mencionó.

El alcalde Carlos Javier Lamarque Cano ha mencionado en distintas ocasiones que se trabaja de la mano con el gobierno estatal y federal para la atracción de las inversiones, el turismo y el bienestar social.

Recientemente recordó a la ciudadanía que el año pasado llegaron nuevas empresas a Cajeme, y se encuentra en proceso la llegada de más, lo que impulsará a la economía y el empleo.Se contempla la construcción de una plaza multifuncional donde estaba el Rastro Viejo, en la colonia Matías Méndez, por parte del gobierno municipal