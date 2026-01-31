Se trabajará este 2026 en rescate de callejones

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Durante el transcurso de este 2026 seguirán las acciones por parte de la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos, así como por parte del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) para rescatar callejones que se encuentran en deplorables condiciones en el primer cuadro de la ciudad, informó el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano.

El año pasado se realizaron acciones para atender aquellos que solo requerían bacheo o pavimentación sin que se te tuviera que realizar algún cambio en la red sanitaria, como lo es el caso del callejón Repúblico de Brasil, en el tramo que va de la calle Guerrero a la Hidalgo.

Sin embargo, al momento siguen otros callejones pendientes de ser rescatados, como sucede con el República de Bolivia. En el tramo que va de la calle Galeana a la Zaragoza se observan hoyancos que se han generado a causa de las constantes fugas de agua.

Asimismo, el problema más notorio es en el tramo que comprende de la calle Galeana a la No Reelección, ya que parte de la carpeta asfáltica se encuentra encharcada, lo que obliga a los peatones que circulan por esta zona a buscar la manera de evadir la acumulación de agua.

La situación genera un mal aspecto para el centro de Ciudad Obregón, además de que puede generar un foco de infección para quienes trabajan día a día en este sector.

Otra problemática que se observa en los callejones es la acumulación de basura.