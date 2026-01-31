  • 24° C
Cumplen 4 meses de huelga en Nacional Monte de Piedad

Empleados piden el apoyo de la ciudadanía de Cajeme para subsistir; siempre hay alguien en el lugar, de guardia, manifiestan

Ene. 31, 2026
Luego de que el pasado 31 de octubre estallara la huelga en Nacional Monte de Piedad, este sábado se cumplieron cuatro meses ya en los que el personal no tiene un salario ni seguridad social, por lo que trabajadores de la sucursal en Ciudad Obregón solicitaron la solidaridad de la ciudadanía, así como de otros sindicatos del municipio de Cajeme y la región sur de Sonora, para poder subsistir en lo que se resuelve su situación.

Empleados sindicalizados que pidieron no publicar sus nombres dijeron que algunos provienen de otras entidades del país y para poder sobrevivir, diariamente solicitan el apoyo de la población, mediante el boteo que realizan en la banqueta de la sucursal, ubicada por calle 5 de Febrero entre Guerrero e Hidalgo, frente a la Comisión Federal de Electricidad.

A la sociedad cajemense como a las organizaciones sindicales, le solicitaron su ayuda en efectivo, pero también en especie, con productos de la canasta básica, pues en este momento no pueden buscar otro empleo ya que, al haberse legitimado el movimiento de huelga a nivel nacional, ellos tienen que esperar a que el caso se resuelva, pues de otro modo perderían sus derechos, como es la antigüedad y sueldos caídos, que están exigiendo.

Explicaron que el motivo del estallamiento de huelga es por la violación al contrato colectivo de trabajo que se dio por parte de la empresa, ya que la nueva administración de esta estuvo otorgando plazas por favoritismo, entre otras situaciones anómalas.

LLAMAN A NO PERDER SUS PRENDAS

A los ciudadanos de la localidad que dejaron sus alhajas de oro en prenda, les dicen que las mismas están seguras; por otra parte, les hicieron el llamado a no permitir que estas se pierdan, haciendo sus refrendos y haciendo presión llamando al número de la Ciudad de México que viene en su contrato individual.

Finalmente, recordaron que el pasado 28 de enero, el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores de Nacional Monte de Piedad (SNET NMP), afiliado a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) se reunió con la empresa, que ya dio apertura, por lo que se espera que en el corto a mediano plazo se resuelva el caso.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

