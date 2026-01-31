Crean organización política "Muévete por Cajeme"

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

En la búsqueda de hacer una revolución de conciencias mediante la cual se empodere a la sociedad civil con el propósito, entre otros, de impulsar candidaturas ciudadanas independientes con miras al 2027, se constituyó la asociación civil denominada Muévete por Cajeme, que este sábado integró su mesa directiva.

Alba Luz Borbón, activista social, expresó que algunos de quienes integran la mesa directiva son integrantes de otras organizaciones o también realizan activismo de manera individual, y la idea de la constitución de la nueva asociación –que ya cuenta con registro ante la Secretaría de Economía--, es agruparse todos juntos para trabajar en las más de 80 colonias de Cajeme en las que ya tienen presencia con comités.

Dijo que quienes dirigen estos comités serán delegados en la organización, que busca proponer nuevas formas de gobierno encabezadas por ciudadanos más que por partidos políticos, de los que ya la sociedad está cansada.

Fernando Mora Briceño, uno de los integrantes de la mesa directiva, consideró que la sociedad requiere un cambio para echar mano de nuevos actores que protagonicen el futuro de la política en la localidad.

Humberto López Vega estimó importante promover a nuevos actores en el quehacer público, pero se requiere también que los ciudadanos conozcan a los integrantes del cabildo y sus funciones, pues frecuentemente se ve a regidores que nada más van a hacer presencia y en ellos se gastan millones de pesos anuales, cuando existe la Ley 75, en la que se plasman las responsabilidades de los integrantes de los ayuntamientos, que debe ser conocida para poder exigirles que hagan su trabajo.

Integrantes de la mesa directiva hicieron ver que, con la creación de cada vez más partidos políticos, se ha ido desarticulando a la sociedad participativa, de manera que es preciso volver a crearla.