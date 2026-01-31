  • 24° C
Ciudad Obregón

Crean organización política "Muévete por Cajeme"

Buscan impulsar candidaturas ciudadanas independientes con miras a las elecciones del 2027

Ene. 31, 2026
En la búsqueda de hacer una revolución de conciencias mediante la cual se empodere a la sociedad civil con el propósito, entre otros, de impulsar candidaturas ciudadanas independientes con miras al 2027, se constituyó la asociación civil denominada Muévete por Cajeme, que este sábado integró su mesa directiva.

Alba Luz Borbón, activista social, expresó que algunos de quienes integran la mesa directiva son integrantes de otras organizaciones o también realizan activismo de manera individual, y la idea de la constitución de la nueva asociación –que ya cuenta con registro ante la Secretaría de Economía--, es agruparse todos juntos para trabajar en las más de 80 colonias de Cajeme en las que ya tienen presencia con comités.

Dijo que quienes dirigen estos comités serán delegados en la organización, que busca proponer nuevas formas de gobierno encabezadas por ciudadanos más que por partidos políticos, de los que ya la sociedad está cansada.

Fernando Mora Briceño, uno de los integrantes de la mesa directiva, consideró que la sociedad requiere un cambio para echar mano de nuevos actores que protagonicen el futuro de la política en la localidad.

Humberto López Vega estimó importante promover a nuevos actores en el quehacer público, pero se requiere también que los ciudadanos conozcan a los integrantes del cabildo y sus funciones, pues frecuentemente se ve a regidores que nada más van a hacer presencia y en ellos se gastan millones de pesos anuales, cuando existe la Ley 75, en la que se plasman las responsabilidades de los integrantes de los ayuntamientos, que debe ser conocida para poder exigirles que hagan su trabajo.

Integrantes de la mesa directiva hicieron ver que, con la creación de cada vez más partidos políticos, se ha ido desarticulando a la sociedad participativa, de manera que es preciso volver a crearla.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

