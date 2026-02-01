  • 24° C
Ciudad Obregón

Sigue racha de suerte: cae premio mayor de la Lotería Nacional en Sonora

Enero cerró con el premio mayor en Hermosillo, lo que dejó una derrama económica millonaria

Feb. 01, 2026
Los sonorenses tienen la tradición de comprar cachitos y eso aumenta las posibilidades de que algún premio importante se quede en la entidad

La racha de suerte que Sonora tuvo durante enero continuó hasta el último sorteo del mes, luego que cayera en Hermosillo el máximo premio del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional este fin de semana, convirtiéndolo en la cuarta premiación importante en la entidad en lo que va de este año.

imagen-cuerpo

Cronología y detalles de los premios en Hermosillo y Nogales

José Ramón Becheret Barraza, gerente de la Lotería Nacional en Sonora, informó que la serie ganadora número 1 fue remitida para su venta en Hermosillo, con un premio de 8 millones 500 mil pesos.

Esto se suma a la lista de premios que han caído en Sonora, tres de ellos en Hermosillo de sorteos regulares, y uno en Nogales correspondiente al sorteo especial del Día de Reyes.

Impacto económico y social en Sonora por premios de la Lotería Nacional

"Vuelve a caer el premio mayor de la Lotería Nacional en Hermosillo, este viernes 30 cae el Sorteo Superior con 8.5 millones, la buena suerte de la Lotería Nacional se quedó a vivir en Hermosillo, tres premios en enero", abundó.

Becheret Barraza dijo que esto es positivo y sólo representa una oportunidad importante para los ganadores directos, sino que se deja una derrama económica en la entidad derivado de la compra de bienes y servicios de los compradores de los cachitos o las series.

Con este premio, Sonora mantuvo una racha positiva que hay desde el año pasado en la entidad, en la que fueron más de 20 premios importantes derivado de la tradición de la comunidad de comprar los cachitos y participar, tanto en los sorteos tradicionales como en los especiales. Muchos de estos compradosres incluso son la segunda o tercera generación de sonorenses acuden regularmente a los puestos de venta o con sus boleteros.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


