Grave problema de vivienda para los trabajadores

Durante una de sus intervenciones en el Congreso General Ordinario de la CTM en Cajeme, el dirigente en Sonora de la central obrera dijo que a nivel internacional se recomienda que las casas habitación sean de 54 metros cuadrados, mientras que el Infonavit está aceptando inmuebles de 36 metros cuadrados, lo cual consideró como una situación grave.

Noticia Relacionada Balean al "Tigre" en Las Haciendas

PUBLICIDAD

Agregó que la falta de subsidios para vivienda también ocasiona que los desarrolladores no quieran hacer casas más grandes para los trabajadores, ya que no les resulta redituable.

"Es un problema que no es fácil porque hay mucha discusión, unos dicen una cosa, otros dicen otra, lo cierto es que al no haber subsidio bajó (la oferta) y si buscamos una casa nueva para comprarla con el nivel que tiene un trabajador cetemista de Cajeme, de la maquila, de la industria, no vas a encontrar, porque la que se está construyendo es media a alta, no encontramos vivienda popular", detalló.

Debido a este problema, los trabajadores que no tienen suficientes recursos para adquirir viviendas nuevas están volteando a ver la usada, sin embargo en ciudades como Hermosillo se acabó la oferta desde hace un año y en Cajeme se padece una situación parecida.

"Hay una crisis tremenda, quizá aquí en Obregón sea menos duro conseguir vivienda usada, pero en Hermosillo ya se acabó, tenemos un año que no hay".

Esta situación ha ocasionado problemas como la cohabitación de varias familias en una misma vivienda o que los trabajadores tengan que rentar y no cuenten con un patrimonio para ellos y sus familias, o bien que se quedan con su crédito hipotecario sin poder ejercerlo.

Dijo que ya se ha tenido acercamiento con la autoridad estatal y se va a buscar darle seguimiento en los municipios para que pueda haber espacios de vivienda obrera.

Cabe señalar que, de acuerdo al programa Hábitat de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por lo menos el 34.8 por ciento de la población en México habita una vivienda no adecuada.