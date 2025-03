Génesis tiene cumpleaños especial gracias al apoyo de la comunidad

La pequeña que lucha contra la leucemia disfrutó de un especial festejo a través del programa "Padrino de Cumpleaños" de Amar y Servir

Por: César Omar Leyva

Esta tarde, Génesis, una niña valiente que ha estado luchando contra la leucemia desde los tres años y medio, celebró su cumpleaños seis con una fiesta sorpresa organizada por los integrantes de la Asociación Amar y Servir, quienes a través de su programa "Padrino de cumpleaños" lograron reunir piñatas, pasteles, dulces, regalos y una hermosa decoración.

La pequeña, que llegó vestida como la princesa Rapunzel, se mostró sorprendida y emocionada por este evento tan especial. Ahí bailó, disfrutó show de payasitas y quebró piñata junto a los voluntarios de la asociación.

El festejo tuvo lugar en la Laguna del Nainari, un lugar lleno de alegría y esperanza para la niña, que en unas semanas culminará su tratamiento, luego de casi tres años de lucha incansable.

Génesis ha enfrentado más de 100 quimioterapias, 20 operaciones y varios períodos de hospitalización, pero su sonrisa sigue siendo un reflejo de su fortaleza.

ASÍ FUE SU DIAGNÓSTICO

Marina Leyva Espinoza, mamá de Génesis, compartió su historia, marcada por momentos difíciles y llenos de esperanza. El diagnóstico llegó el 5 de agosto de 2022, cuando Génesis tenía tan solo tres años y medio.

Después de un mes de consultas médicas, los doctores le informaron que la niña tenía leucemia, lo que fue un duro golpe para la familia. "Me quedé con ella en los brazos, pero impactada. Hasta la fecha no me ha caído el veinte", expresó Marina.

A pesar de los desafíos, Génesis continúa avanzando con fuerza. Actualmente, se encuentra en la semana 106 de su tratamiento. En las próximas semanas, se someterá a un nuevo estudio que determinará el progreso de su salud, con la esperanza de que el diagnóstico sea negativo y pueda avanzar a la etapa de vigilancia.

DESTACA IMPORTANCIA DE RECIBIR APOYO

Marina también destacó la importancia del apoyo recibido por parte de la Asociación Amar y Servir y otras organizaciones como "Te llevo a tu quimio", que han estado a su lado desde el inicio del tratamiento.

"Para nosotros ha sido una bendición contar con este apoyo. Amar y Servir ha sido el apoyo total, con sus visitas al hospital, para la niña son su familia", expresó con gratitud.

A lo largo de este arduo camino, la familia de Génesis ha celebrado tres cumpleaños organizados por Amar y Servir, momentos de alegría y esperanza que les dan fuerzas para seguir adelante.

Hoy, mientras Génesis su vida entre sorpresas y regalos, la familia se mantiene esperanzada y con fe en que, con el favor de Dios, pronto podrán ver a su pequeña tocar la campana que marcará el fin de su tratamiento y el inicio de la etapa de vigilancia.