Estadounidenses rechazan ganado Cebú: JAAS

Aunque el ganado Cebú, es el que más se adapta a la sequía, en el mercado de exportación los estadounidenses prefieren otro tipo raza que produzca más carne, comentó Julio Alonso Aldama Solís, ganadero del sur de Sonora.

"Ese ganado no lo quiere el americano, porque crece mucho y trae mucho hueso, entonces quieren animales más compactos, de más carne como el Simmental, el Gelbvieh, Charolés francés, ese ganado es más chico y es de menos hueso, pero de más carne", expuso.

Aclaró que lo anterior no quiere decir que la carne de las vacas Cebú no sea de calidad, sino que por estrategia de mercado casi no lo adquieren, por lo que su demanda es mayor en Sinaloa.

Y aunque la venta de vaquillas ha sido buena en los últimos días, dijo que el precio de becerro bajó, porque en diciembre costaba 140 pesos el kilo y actualmente el precio es de 80 o 90 pesos por kilogramo.

Además del panorama complicado de sequía, destacó que se suma el cierre de la frontera para la exportación de ganado, tras detectar gusano barrenador en las reses.

"Esperemos en Dios que se abra la exportación para volver a subir el precio y vuelvan a tener un poco de apoyo con el precio, cuando menos para los pequeños ganaderos", comentó.

Aldama Solís, dijo tener el conocimiento de que Juan Carlos Ochoa Valenzuela, presidente de la Unión Ganadera de Sonora (UGRS), anunció la revisión de corrales para cerciorarse de la eliminación de la mencionada plaga.

Asimismo, continúa la donación de bagazo para ganado por parte de la empresa cervecera Constellation Brands, apoyo que en un principio era de 25 toneladas, destinadas a ganaderos del sur de Sonora.