Frente a la sequía, en Cajeme apuestan por la Industrialización

Ante la situación de sequía por la que atraviesa la región, se deben buscar alternativas como impulsar la industrialización del municipio para complementar la actividad agrícola, así como una reconversión de cultivos, usos de tecnología y programas de apoyos para las personas dl campo que se vayan a quedar sin trabajo, afirmó el presidente municipal, Javier Lamarque Cano.

El alcalde dijo que trabajar en la línea de la industrialización del municipio permitiría ser una alternativa que complemente a la actividad agrícola que enfrenta una situación difícil por la falta de lluvias en la región y el poco abastecimiento de agua en el sistema de presas del Río Yaqui.

"Hay algo que yo he ido diciendo desde hace tiempo y estamos enfocados en esa línea, que como autoridad municipal puedo incidir con mayor fuerza, que es también la reconversión o la apertura de la vocación productiva de Cajeme hacia una nueva línea, hacia una nueva área, ya no tanto la agrícola, sino la industrial, sin dejar de lado lo agrícola por supuesto, sí caminar hacia la industrialización de nuestro municipio que puede ser la otra alternativa que hay que abrir para ir complementando y soportando la actividad agrícola que se ve actualmente en una situación difícil y se va a seguir viendo".

Explicó que se requiere una reconversión tecnológica para usar técnicas que hagan un uso más eficiente del agua, como es revestimiento de canales, acueductos, riesgos con aspersión, entre otros, además de una reconversión gradual a cultivos que utilicen menos cantidades del recurso hídrico y sean más adecuados a las condiciones climáticas de la región.

"Por lo pronto es una mayor racionalización del agua, pero tenemos que empezar a caminar hacia la reconversión tecnológica y la reconversión de cultivos", dijo.

NECESARIO SUBSIDIO

Señaló que esto requeriría un plan con algún tipo de subsidio a los productores para que la reconversión hacia otros cultivos sea gradual.

Añadió que también se aplicarán programas de apoyo para las personas que se vayan a quedar vulnerables ante la situación de sequía por la falta de empleos.

Reconoció que el problema es crítico para el municipio, ya que no llovió lo suficiente.

"Sí hay un problema grave, crítico para nosotros aquí en Cajeme, ciertamente no había llovido y no llovió, no llovió lo suficiente, no hubo una recuperación suficiente en las presas en lo particular, y esto sí nos pone en una situación difícil, no sabemos qué va a pasar con los siguientes cultivos, si va a haber, no va a haber, o que tanto va a haber, se va a limitar por supuesto alguna producción por la escasez de agua".

LOS CAJEMENSES SON GENTE DE PAZ

Luego de los dos eventos masivos que se tuvieron el fin de semana con la inauguración de la temporada de beisbol y un baile con música en vivo, ambos con saldo blanco, el presidente municipal dijo que los cajemenses son gente de paz que les gusta convivir con la familia.

Agregó que no se tuvo un operativo especial, fuera de los que normalmente se tienen en este tipo de eventos, por lo que reconoció que la gente de Cajeme puede convivir en paz, como la ha hecho en ocasiones anteriores, tales como el grito de la independencia de México.