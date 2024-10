Expresidente del Club Rotario denuncia "cobro de piso" y se va de Cajeme

Luis Carlos Salas Arellanes, expresidente del Club Rotario de Obregón Sur, renunció a su cargo tras denunciar ser víctima de extorsión. "La violencia me obliga a despedirme de mi querido pueblo, Ciudad Obregón", afirmó en un comunicado que hizo público.

El empresario señaló que la delincuencia organizada llegó a su puerta para exigirle "cobro de piso" en sus negocios, y recalcó que, como muchos mexicanos, no quedó exento de estos hechos delictivos.

"Hoy me despido de la ciudad en la que nací y que me vio crecer, por la cual luché incansablemente, siempre intentando mejorarla, aportando desde mi trinchera en cada momento, por la cual convencí a muchos amigos y compañeros de quedarse haciéndolos desistir de partir a otras ciudades en busca de oportunidades, para intentar sacarla adelante, la que me dio tantas alegrías y tan buenas amistades", compartió Salas Arellanes.

"No quedé exento de ser víctima como tantos mexicanos lo han sido. Para aquellos amigos que me sugirieron denunciar, les agradezco las intenciones; sin embargo, en un país donde reina la ignominia, la corrupción, y la falta de justicia, considere en consenso con algunos colegas y familiares era incluso un riesgo el querer darle curso legal a dicha situación", explicó.

Salas Arellanes, quien había protestado como presidente del Club Rotario Obregón Sur en julio de 2024, no compartió detalles específicos sobre el suceso; sin embargo, aseguró que no es un adiós definitivo, sino un hasta luego a la ciudad que lo vio nacer.

"Cajeme es mi cuna, y creo merece que hagamos algo por él después de tanto que nos ha dado durante décadas", escribió.

Asimismo, pidió a sus amigos y a los medios de comunicación darle difusión a su mensaje, señalando la importancia de que la ciudadanía esté informada y prevenida.

"Si no difundimos lo que está realmente pasando caemos en complicidad, misma que el día de mañana puede afectarnos a todos y cada uno de nosotros", aseguró el empresario.