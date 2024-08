"No a la impunidad": Javier Lamarque, de expolicías detenidos por presunto secuestro en Cajeme

Luego de que la Fiscalía en Sonora diera a conocer la detención de dos exelementos policiacos y uno activo por presunta extorsión y secuestro agravado, el alcalde Javier Lamarque Cano dijo que el gobierno municipal no aceptará impunidad, en caso de resultar responsables, pues también debe respetarse la presunción de inocencia.

"Hasta ahorita no tengo información oficial, más allá de la detención y lo que circula extraoficialmente, se habla de una detención por presunto secuestro y extorsión. Por otra parte, circula que al parecer fue hace años, antes de llegar nosotros al gobierno. Hubo la detención de un presunto delincuente y supuestamente a este se le pidió dinero para poderlo dejarlo ir, esto me suena más a retención ilegal de la libertad, pero si esto es cierto, en todo caso, la Fiscalía va a proceder conforme a la ley. En el ámbito municipal, no aceptamos la impunidad, si un elemento se porta mal y se le castiga, eso es lo correcto", dijo.

Lamarque Cano precisó que investigaciones de esa naturaleza competen directamente a la Fiscalía, por lo que el ámbito municipal no cuenta con acceso a esa información.

En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), dio a conocer que se formularon imputaciones contra Roberto Javier ´N´, que en la fecha de los hechos ocurridos en diciembre del 2021, fungía como elemento policiaco municipal, siendo en la actualidad inspector de Protección Civil para el Municipio de Cajeme.

El otro detenido es Gibrán Adrían ´N´, elemento activo de la Policía Municipal en Ciudad Obregón; y por último, Juan Carlos ´N´, exelemento de la misma corporación, ahora en retiro.