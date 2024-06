Excandidato de Rayón en Sonora acude HOY al Tribunal Estatal Electoral

Este día acudirá al Tribunal Estatal Electoral el candidato independiente de Rayón, Sonora que obtuvo mayoría de votos en la elección del 2 de junio y que no le reconocen el triunfo bajo el argumento de que no se registró.

Heriberto Grijalva, ciudadano independiente que recurrió al apoyo ciudadano utilizando el recuadro en blanco que hay en cada boleta electoral como opción de elección libre, señaló que al haberle entregado la constancia de mayoría al candidato que buscaba la reelección, le dejaron a él el camino libre para interponer el recurso de apelación en los tribunales.

"Se habían dilatado en dar esa constancia de mayoría que debió ser para mí porque tuve más votos, ahora lo que vamos a pelear es el triunfo en los tribunales", explicó.

NO LO REGISTRÓ MC

Heriberto Grijalva obtuvo 711 votos contra 674 del actual alcalde en funciones que busca la reelección.

Recordó que en tiempo y forma iba todo preparado para ser candidato por Movimiento Ciudadano, partido que supuestamente lo había registrado ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC).

"Y resultó que de última hora me entero que habían registrado otra planilla justo cuando ya no me daba tiempo de hacer reclamaciones.

"Entonces tomamos la decisión de promovernos distribuyendo una especie de etiqueta con nuestro nombre y fue así cómo logramos la mayoría de votos.

"Lo que argumentan ahora es que al no haber estado registrado, no se puede legalmente reconocerme como alcalde ganador, pero entonces ¿por qué está ese recuadro en las boletas electorales?", cuestionó.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador le expusieron el conflicto, a lo que el Mandatario reconoció tener conocimiento del asunto.

"Me parece que la respuesta del Presidente no fue en el sentido de que el Gobernador Alfonso Durazo pudiera resolver este asunto, creo que lo expuso es que el Gobernador pudiera emitir una opinión", refirió.

Todavía la tarde de ayer jueves, terminaban de revisar el escrito que presentarían este viernes en el Tribunal Estatal Electoral.