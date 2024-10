Estas son las colonias de Cajeme donde priorizarán la prevención de rickettsia

Además de la colonia Maximiliano R. López, donde hoy se realiza una jornada de salud tras denunciarse presuntas defunciones por rickettsia, la dirección de Salud Municipal realizará trabajos preventivos y de descacharre en las colonias Libertad y Las Fuentes, de manera prioritaria.

Jesús Espinoza, coordinador de esta dependencia, dio a conocer que para determinar los polígonos prioritarios a los que se llevan las jornadas del descacharre, la dirección se coordina con el Distrito de Salud 04, en base a pruebas entomológicas.

"Las zonas de riesgo las manejamos por medio de pruebas entomológicas, entonces el Distrito de Salud nos manda las pruebas donde hay más huevecillos de vectores por ejemplo y nosotros acudimos de esta manera, es la forma en la que se trabaja. Ya nosotros nos encargamos de visitar las colonias", explicó.

Entre las colonias que se han visitado entre el inicio de este gobierno y el anterior para realizar jornadas de descacharre y prevenir enfermedades que pueden ser transmitidas por insectos vectores, Jesús Espinoza destacó la Aves del Castillo y la Sonora.

Las jornadas de descacharre son parte de las estrategias para prevenir la transmisión de enfermedades por vectores, por lo que se tiene una campaña permanente en el municipio de Cajeme, informó.

En distintas ocasiones, la dirección de Salud Municipal ha advertido que las personas deben evitar acumular cacharros en los patios de sus casas, además de que deben de asear a sus mascotas para que estas no adquieran garrapatas. Asimismo, en cuanto a prevención del dengue, recomienda no almacenar agua pluvial durante días en recipientes y deshacerse de llantas que no se utilicen o cubrirlas de las lluvias, ya que se generan criaderos del mosco transmisor.

Fiebre y escalofríos son algunos de los síntomas de la rickettsia; autoridades recomiendan acudir el médico ante cualquiera de ellos, para una valoración.