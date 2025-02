Van por prevención contra las drogas en secundarias de Cajeme

El programa preventivo arrancó en la secundaria José Rafael Campoy y se llevará a otras del municipio para prevenir el consumo de sustancias

Por: Francisco Minjares

Seis escuelas secundarias de Cajeme recibirán el programa “El Club Unidos por la Paz y Prevención” con lo que se busca blindar a los adolescentes contra las adicciones, principalmente el alcohol y drogas, mediante un trabajo integral con la Fundación Amar y Servir, planteles educativos y padres de familia.

La diputada Ernestina Castro, impulsora de este programa, explicó que este es un programa preventivo que se hace con la Fundación Amar y Servir en el que se busca que los jóvenes de Cajeme se alejen de las adicciones, pero que se haga de una manera integral cuidando su salud mental y promoviendo valores, en donde las familias juegan un papel esencial.

“Es preventivo, es totalmente preventivo este programa; prevenir el consumo de drogas en jóvenes mediante un enfoque integral que involucre a docentes, familia y a la comunidad en general, fortaleciendo su salud mental, promoviendo la resiliencia y fomentando el liderazgo positivo, la unión familiar es imprescindible para que este proyecto funcione, asegurando su entorno seguro que impulse su desarrollo personal”.

La legisladora explicó que las escuelas participantes son la Rafael Campoy, la secundaria No. 11 en la Primero de Mayo, la Técnica 4 en la Valle Dorado, la Secundaria No. 5 en la Luis Echeverría, la Secundaria No. 1 en la colonia Chapultepec y la secundaria General No.7 en la colonia Aves del Castillo, todas ellas en Cajeme.

LOS ADOLESCENTES SON LOS MÁS VULNERABLES

Por su parte, Omar “Tato” Balderrama Figueroa, fundador de Amar y Servir, explicó que el alcohol es la principal sustancia consumida por los adolescentes a partir de los 12 o 13 años y eso da a pie al consumo de drogas más fuertes, además que su consumo genera depresión, puede llevar a embarazos en menores, violencia intrafamiliar, entre otros.

Agregó que la dependencia a estas sustancias empieza en la adolescencia y por ello es que este programa va dirigido a ellos de una manera que atienda sus necesidades emocionales y personales, elevando su conciencia e informándoles para que ellos tomen la decisión de prevenir.

“Nuestro programa ha dado resultados porque no se enfoca en las drogas, las drogas no son el problema, el problema es las necesidades que están cargando nuestros estudiantes, nuestros muchachos y ahí el programa de que la educación produce libertad cognitiva, libertad de elección, no venimos a decirle a nadie qué hacer, pero venimos a elevar la conciencia social”.

El programa consta de 15 sesiones en un periodo aproximado de 4 meses y arrancó en la secundaria José Rafael Campoy, en donde se combate para evitar el consumo de sustancias como el alcohol y vapeadores.