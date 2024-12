Es seguro tomar agua de la llave: Lamarque

"El agua que se trata en las plantas potabilizadoras de Cajeme es de excelente calidad y por supuesto que se puede tomar de la llave", explicó el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano, quien además agregó que es una de las cinco con mayor calidad a nivel nacional.

Esto, abundó, se debe en parte a que tiene calidad desde su origen, y posteriormente es tratada para ser potable. Sin embargo, a pesar de su excelente calidad, hay cajemenses que prefieren invertir en agua embotellada o rellenar sus garrafones de agua purificada en negocios particulares.

"En Ciudad Obregón se consume mucha agua embotellada. Un litro de agua potabilizada sale en 15 centavos, y un litro de agua purificada embotellada entre 15 y 18 pesos. Todo el mundo compra agua de la calle, pero luego no pagamos el recibo de agua potabilizada, es algo muy contradictorio", dijo.

En este sentido, reiteró su invitación para que la ciudadanía cumpla en tiempo y forma con el pago de este servicio, ante el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc).

Incluso planteó la posibilidad de que, en el Ayuntamiento, durante esta administración, se prohíba el uso de agua embotellada, para consumir directamente de la llave.

"Hay que aprovechar esa agua que tenemos, me platican que un presidente municipal cuando llegó quitó todas las botellas de agua y dijo, de aquí en adelante pura agua de la llave en el Ayuntamiento, estamos a punto de hacer lo mismo, vamos a ver ese asunto. Tenemos un privilegio. Curiosamente no sólo no lo hemos valorado, sino que lo desconocemos", mencionó.

El alcalde hizo un nuevo llamado a no desperdiciar el agua