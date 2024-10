En panteón de Cajeme, toman alternativas por poco espacio

Debido al problema que hay con el espacio en el panteón de Pueblo Yaqui, a quienes se ven en la necesidad de enterrar a algún difunto se les da como primera opción hacerlo junto a algún familiar que haya sido sepultado años atrás; en caso de que no lo haya, se podrá hacer uso de una nueva área que se habilitó hace un mes, pero que solo tiene cupo para 20 cadáveres.

La comisaria, Rosario Valdéz, informó que esta es la principal alternativa que se ofrece a las familias, en aras de dar una solución emergente a la situación y para controlar el espacio nuevo, que es de 4 por 18 metros.

"Es un espacio tan pequeño que nada más van a caber alrededor de 20 lugares para sepultar. Como vemos que es poco espacio, cuando alguien fallece buscamos donde las personas tienen a un familiar de 30 o 40 años de fallecido, para que ahí mismo se entierre a la persona, que se haga una doble gaveta, ya se hubiera llenado el nuevo espacio si no lo hubiéramos hecho así", dijo.

Sobre cómo lo han tomado los solicitantes, dijo que han tenido buena disposición, pues entienden la situación que se vive.

SIN VENTA DE LOTES A FUTURO

Actualmente, en la nueva zona habilitada ya están enterrados 4 cuerpos, cuyas familias no contaban con otros seres queridos sepultados con antigüedad en el cementerio, informó. Asimismo, advirtió que, por el panorama, solo se dará permiso de hacer uso de este terreno cuando alguna persona ya haya muerto, es decir, no se venderán lotes a quienes busquen tener un lugar en el panteón para que se les sepulte en un futuro.

"Definitivamente no hay posibilidad, no tenemos espacio a futuro, no hay, estamos cubriendo las prioridades y son cuando ya está la persona fallecida, no podemos vender a futuro porque no hay espacio", explicó.

En la comisaría se cuenta con un proyecto que ya empezó a ejecutarse, para que parte del área que se usa como estacionamiento sea habilitado y se puedan tener cerca de mil lotes más disponibles, aproximadamente. Sin embargo, se requiere que el terreno sea rellenado y desde hace semanas se encuentran detenidos los trabajos.

Rosario Valdéz mencionó que ya se tiene comunicación con la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos, para que se retomen los trabajos lo antes posible.

Esta semana seguirán los trabajos de limpieza y retiros de escombro en este cementerio, para que esté listo antes del 1 de noviembre por el Día de Muertos.