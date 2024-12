Cbtis 37 crea conciencia sobre retos de vivir con discapacidad

En busca de crear conciencia entre los estudiantes de preparatoria sobre los retos que enfrentan las personas con alguna discapacidad y rendir homenaje a la atleta paralímpica local, Leticia Ochoa, se realizó el Evento Deportivo en el marco de la Semana de la Discapacidad.

La atleta paralímpica en lanzamiento de disco, explicó que el Cbtis 37 homenajeó a su persona en el marco de la Semana de la Discapacidad, al mismo tiempo que buscó crear conciencia entre la población estudiantil.

Durante el evento, los jóvenes de la preparatoria practicaron deporte como carreras con adaptaciones de debilidad visual y voleibol sentado, ambos se practican en los Juegos Paralímpicos.

"Estos deportes que estamos practicando con los chicos convencionales son deportes que se practican en los Juegos Paralímpicos; por ejemplo, participan como si fueran chicos con debilidad visual, eso se practica en los Paralímpicos, el otro deporte es voleibol sentado, este deporte también se practica a nivel internacional", detalló.

La atleta explicó que este tipo de actividades son importantes para crear conciencia entre los jóvenes, quienes por momentos vivieron lo que es tener alguna discapacidad.

"Es para concientizar a la sociedad, más que nada, a los jóvenes, porque desafortunadamente no hay conciencia, entonces el que los jóvenes vivan la discapacidad, aunque no es permanente, gracias a Dios, van a hacer conciencia, repito, porque desgraciadamente no hay conciencia", detalló.

JÓVENES QUIEREN DESTACAR EN PROGRAMAS PARALÍMPICOS

Añadió que en Cajeme ya hay atletas paralímpicos que destacan a nivel internacional, pero hay muchos jóvenes que quieren ser campeones, por ello es que requieren de más apoyos.

"Hay muchos jóvenes que quieren ser unos campeones, tenemos muchísimos, y lo que falta más es apoyar, meterle más al deporte en general, pero en especial al deporte paralímpico".

Con esto, la preparatoria busca crear conciencia sobre las condiciones de personas con alguna discapacidad, no solo durante esta semana, sino en su vida general.