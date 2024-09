En Pueblo Yaqui vecinos se manifiestan por sepultura de cadáveres en campo deportivo

Atletas se rehúsan a que sea usado para sepultura de cuerpos; la comisaria justifica que es parte del proyecto para ampliar el panteón

Por: Javier Zepeda

Como "inadmisible" calificaron atletas y familias de Pueblo Yaqui el hecho de que se use parte de un campo deportivo para enterrar cadáveres, bajo el argumento de que no hay espacio en el panteón de esta comisaría; ayer, familias hicieron una manifestación con pancartas e impidieron que se abriera una nueva fosa.

Se trata de una zona en Pueblo Yaqui destinada para que los jóvenes practiquen deporte, que se encuentra aledaña al cementerio; ambos lugares son separados por un cerco perimetral, pero hace unas semanas, sin previo aviso, a decir de los habitantes, fue enterrado un cuerpo al exterior del cerco, por lo que los vecinos tomaron medidas.

Al no haberse dado cuenta antes de lo que se estaba haciendo, y por respeto a la familia del difunto que fue sepultado, la tumba se encuentra en el lugar, pero cuando personal del cementerio de Pueblo Yaqui intentó hacer una nueva fosa, los inconformes la bloquearon con piedras y escombro.

PIDEN A COMISARIA SUSTENTO JURÍDICO

"No estamos de acuerdo, queremos que la comisaria de Pueblo Yaqui, Rosario Valdéz, presente un documento donde diga que es legal y que estas acciones están respaldadas por el municipio, porque ella es una empleada del municipio, no es dueña del pueblo", dijo Rogelio Medina, uno de los vecinos inconformes.

Los manifestantes mencionaron que en el año 2020 aproximadamente, las autoridades de Pueblo Yaqui dieron a conocer que una parte de otro estadio sería utilizada para ampliar el cementerio, la cual ya se encuentra bardeada, por lo que consideran "injusto" que, teniendo ya un espacio para este proyecto, hora también se busque afectar esta área.

Nuria, una de las atletas que juegan futbol en este espacio familiar, dijo entender que siempre se requiere más espacio para el entierro de los difuntos, sin embargo, este no es el lugar apropiado.

"Buscamos que no nos quiten el área, es de nosotros, nosotros la limpiamos y la mantenemos, no tenemos este apoyo y por lo tanto pedimos que no nos lo quiten. Entendemos que, como pueblo, ocupamos un espacio para atender a nuestros difuntos, pero este no es el espacio, allá atrás donde ya nos quitaron hace poco otro espacio deportivo es donde se debe de hacer esto", dijo.

Agregó que ella lleva a alumnas de primaria a practicar deporte, ya que esto ayuda a los adolescentes y niños a desarrollar sus talentos, enfocarse en actividades positivas y alejarse de la delincuencia.

El regidor, Gilberto Valdivia, dio a conocer que se ha solicitado a la comisaria que presente algún documento que acredite que se tiene autorización para la sepultura de cuerpos en esa zona, lo cual no ha hecho al momento.

"FORMA PARTE DEL PROYECTO

DE AMPLIACIÓN"

Al respecto, la comisaria de Pueblo Yaqui, Rosario Valdéz, defendió que parte de esta área forma parte dentro del proyecto que se tiene para la ampliación del cementerio y dijo que no afectará las actividades deportivas.

"Hay un acuerdo con nuestro alcalde Javier Lamarque Cano. Ahí va a seguir la barda que se está construyendo para el panteón, pues se tiene que seguir el espacio lineal de la misma, son dos o tres metros atrás de la portería, por lo que no afecta en nada a los deportistas. Por el contrario, al estar la barda no perderían las pelotas dentro del panteón", dijo.

Vecinos advierten que defenderán el espacio en caso de que sigan los intentos de hacer fosas; buscan que se haga un compromiso en papel de que el área no se usará para ello.