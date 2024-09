En Cajeme se trabaja por la protección animal: Javier Lamarque

No hay permisos para eventos que puedan implicar daños a los animales, advierte el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque

Por: Javier Zepeda

Además de las acciones que implementa el gobierno del estado para garantizar la protección animal, las autoridades municipales de Cajeme trabajan en fortalecer el bienestar de las especies, por lo que no hay ningún permiso para eventos que las pongan en riesgo, dijo el alcalde Javier Lamarque Cano.

"En Cajeme, trabajamos directamente como municipio, en términos de no dar permisos que puedan implicar un daño o maltrato a los animales. No se dan permisos para peleas de gallos, ni el llamado cochi encebado. No podemos prohibir porque no somos una instancia judicial ni legislativa, pero si podemos normar en cuanto a los permisos que se pueden otorgar, es lo que está sucediendo aquí", explicó.

Como parte de las acciones municipales que se han impulsado en Cajeme para la protección animal, destacó que en Cajeme se encuentra prohibida la venta y el uso de la pirotecnia, por el daño que causa a los canes.

Esta medida fue aprobada por el Cabildo de Cajeme el año pasado, el cual estableció que no se puede utilizar ninguna clase de fuegos artificiales, es decir, ni los que están catalogados como luces navideñas, ni los explosivos.

DICEN "NO" A LA APOLOGÍA DEL DELITO

En Cajeme también se encuentra prohibida la participación o contratación de grupos musicales que promuevan la denominada narcocultura o apología del delito, pues con ello se busca que los jóvenes no sean atraídos por la delincuencia ni se proyecte una imagen errónea de aquellos personajes que se dediquen a las actividades ilícitas, que los inciten a seguir sus pasos.

En el municipio existen distintas organizaciones y rescatistas independientes que se dedican a proteger a los animales de abusos.