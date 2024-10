En Cajeme, residentes del Rodeo 2 y 3 denuncian intentos de desalojos; piden investigación

Al menos 60 personas que habitan desde hace 11 años en la ampliación Rodeo 2 y 3 al sur de Cajeme, quienes dicen ser fundadoras del asentamiento humano, dicen verse afectadas por presuntos desalojos de "acaparadores" a los que se les dieron escrituras por parte del gobierno del estado, razón por la que esta mañana una agrupación de afectados se manifestó de forma pacífica en el Palacio Municipal.

El vocero de los inconformes, Ricardo Alfonso Talamantes, dio a conocer que tienen conocimiento de que se trata de un asunto que corresponde a Bienes y Concesiones, así como al estado; sin embargo, al ser el Ayuntamiento la primera autoridad respondiente, decidieron buscar ayuda por parte del alcalde Javier Lamarque Cano y la síndica municipal, Josefina Leyva.

Al exponer el problema, comentó que algunas personas, con escrituraciones en mano, han intentado sacar a los afectados de sus viviendas, por lo que los perjudicados decidieron acudir a Bienes y Concesiones, dándose cuenta de que presuntamente fueron eliminados del censo que se hace para entregar las certezas jurídicas de propiedad, y por ello piden que se haga una investigación a fondo, ya que pueden quedarse sin hogar, a pesar del tiempo que llevan viviendo en dicha zona y fundar este asentamiento de Cajeme.

"Hay fundadores de ahí que no aparecen en el censo que está ahorita en Bienes y Concesiones. Hago un llamado al señor gobernador para que se dé cuenta de lo que está pasando en el sector sur del municipio de Cajeme, en donde el censo que le presentaron a él para la entrega de los últimos documentos, se le entregaron documentos a acaparadores, en donde dejan a un lado a los fundadores de la colonia, se me hace injusto, tiene que haber responsables...le pedimos el apoyo al señor presidente (Javier Lamarque), porque es nuestra primera autoridad, para ver de qué manera podemos resolver", dijo.

"SE COBRA POR INSTALAR MUFAS"

Otra denuncia que hicieron es que por parte de algunas personas que dicen ser líderes de esta colonia de Cajeme se condiciona la instalación de mufas que fue autorizada a inicios de este año por el gobierno federal y municipal, en esfuerzo conjunto, para beneficiar a cerca de 620 familias de escasos recursos con electrificación.

"Han ido a hacer el contrato de la luz y los condicionan que primero tiene que hablar con la líder Nereida, y luego ir a Bienes y Concesiones...Este fue un proyecto del expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. No es posible que una persona que se dice ser líder esté vendiendo las mufas, está condicionando la instalación, mil pesos por mufa, si no, no se pone la luz", explicó, con documentos en mano del acuerdo emitido por el expresidente de México.

Vecinos afectados también manifestaron que urge una solución al problema de abastecimiento de agua, por lo que piden la intervención del gobierno municipal de Cajeme.